"Progresija" u klađenju: Deluje sigurno, ali vodi u sve veći gubitak

Martingejl sistem, kod nas poznatiji kao progresija, iako je preciznije rečeno to negativna progresija, je odavno poznata među našim ljubiteljima klađenja, a mnogi su se opekli na nju.

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Martingejl je sistem klađenja zasnovan na udvostručavanju uloga posle svakog gubitka.

Ideja je jednostavna: kada konačno dođe dobitak, njime se nadoknađuju prethodni gubici i ostvaruje mali profit. Upravo ta "logika", a u nastavku teksta objasnićemo da je to zapravo logička greška, čini sistem privlačnim, jer stvara utisak da je dovoljno biti uporan da bi se na kraju izašlo kao pobednik.

Psihološka zamka leži u prividu kontrole nad neizvesnošću. Kladilac gubitak ne doživljava kao konačan ishod, već kao privremeni problem koji će sledeća opklada rešiti. Tu deluje i takozvana kockarska zabluda — uverenje da posle niza promašaja dobitak postaje verovatniji. Međutim, prethodni gubici sami po sebi ne povećavaju šanse za uspeh sledeće opklade.

Matematika pokazuje zašto je ovaj pristup opasan. Ako se počne sa 100 dinara i posle svakog gubitka udvostručuje ulog, deset uzastopnih promašaja donosi gubitak od 102.300 dinara. Za sledeću opkladu potrebno je još 102.400 dinara. Čak i kada bi svaka opklada imala 50 odsto šanse za dobitak, deset promašaja zaredom nije nemoguće. U sportskom klađenju dodatni problem predstavlja marža kladionice: pri kvoti 1,91 ni dobitak posle niza gubitaka ne mora da pokrije prethodne gubitke.

Martingejl, dakle, ne povećava šanse za dobitak, već povećava iznos koji se rizikuje. Njegova slabost je i u tome što brojni mali dobici stvaraju privid uspeha, dok jedan dug gubitnički niz može da poništi sve prethodno zarađeno. Ni obrnuti martingejl, kod kojeg se ulog povećava posle dobitaka, ni druge varijacije ne stvaraju prednost ako je sama opklada matematički nepovoljna.

Razumniji pristup je unapred odrediti ulog i ne povećavati ga da bi se nadoknadio gubitak. Fiksni ulozi olakšavaju kontrolu kapitala, dok ulaganje fiksnog procenta raspoloživog novca smanjuje ulog kada se kapital smanjuje.

Nijedan sistem ne garantuje zaradu, ali martingejl ima posebno opasnu manu: mali dobitak pokušava da se obezbedi rizikovanjem sve većeg novca.

Varijacije martingejl sistema

Kladioci su osmislili brojne varijacije martingejla, ali nijedna ne rešava njegov osnovni problem: povećanje uloga ne stvara matematičku prednost nad kladionicom.

Grand martingejl podrazumeva da se posle gubitka ulog ne samo udvostručuje već mu se dodaje i početni ulog. Ako se počne sa 10 dolara, niz izgleda ovako: 10, 30, 70, 150, 310 i 630 dolara. Sistem omogućava brži povratak prethodnih gubitaka, ali zahteva još agresivnije povećanje uloga.

Mini martingejl u osnovi je opisan kao sistem u kome se ulog posle gubitka utrostručuje umesto da se udvostruči. Takav pristup još brže iscrpljuje raspoloživi kapital, pa rizik od velikog gubitka raste.

Fibonači: ulog se povećava prema Fibonačijevom nizu (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...)

Labušerov sistem je poznat i kao split martingejl. Osmišljen je za rulet, a u sportskom klađenju ima najčešću primenu kod igre over/under (golovi, korneri, koševi).

Dalamberov sistem je umereniji: posle gubitka ulog se povećava za jednu jedinicu, a posle dobitka smanjuje za jednu. Međutim, ni ovaj pristup ne stvara prednost u proceni verovatnoće ishoda. Ublažava rast uloga, ali ne uklanja mogućnost da se gubici nagomilaju.

Antimartingejl: obrnuti pristup, ali ne i sigurna zarada

Antimartingejl, poznat i kao obrnuti martingejl ili Paroli sistem, zasniva se na suprotnom principu: ulog se povećava posle dobitka, a posle gubitka vraća na početni nivo. Njegova prednost je u tome što se gubitak u jednom nizu uglavnom ograničava na početni ulog, pod uslovom da se igrač pridržava pravila i ne povećava osnovni ulog.

Ovaj sistem može da donese veći dobitak tokom niza uspešnih opklada, ali ni on ne menja verovatnoću pojedinačnih ishoda. Ako igrač nema stvarnu prednost u odnosu na kladioničarske kvote, antimartingejl ne može da stvori pozitivnu očekivanu vrednost. Duži niz dobitaka jeste moguć, ali nije garantovan, a gubitak posle povećanja uloga može da poništi deo prethodno ostvarenog profita.

Šta je razumnije od martingejla?

Flet stejking: Ravnomerno raspoređivanje uloga podrazumeva da se na svaku opkladu ulaže isti iznos, bez obzira na prethodne rezultate. Takav pristup olakšava praćenje stvarnih rezultata i sprečava da jedan gubitnički niz automatski dovede do naglog povećanja uloga. Ipak, ni on ne garantuje profit.

Fiksni procenat: Drugi pristup je ulaganje fiksnog procenta trenutnog kapitala. Kada se kapital smanjuje, smanjuje se i ulog, čime se ograničava brzina gubljenja novca. Kada kapital raste, povećava se i ulog. To ne uklanja rizik, ali sprečava automatsko udvostručavanje uloga posle poraza.

Kelijev kriterijum predstavlja matematički model za određivanje udela kapitala koji treba uložiti kada igrač može da proceni sopstvenu prednost i verovatnoću dobitka. Njegova primena zahteva pouzdane procene verovatnoća, a greške u tim procenama mogu dovesti do preteranog rizika. Zato ni ovaj model nije univerzalno rešenje za sportsko klađenje.

Sva tri pristupa imaju jednu zajedničku osobinu: ne pokušavaju da poraz nadoknade automatskim povećanjem uloga. Prihvataju da su gubitnički nizovi neizbežan deo klađenja i da je upravljanje kapitalom presudno za ograničavanje rizika. Ali treba imati na umu da nijedan sistem upravljanja ulozima sam po sebi ne pretvara matematički nepovoljne opklade u isplative.