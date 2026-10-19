ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je da je najveći NATO i prištinski lobista Ginter Felinger pozvao da se glasa za "Studentsku listu" i istakao da je to njihova nada da skinu srpsku vlast u Beogradu i da dođe građanska vlast.