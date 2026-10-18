NASTAVAK POBEDNIČKOG NIZA: Kamile se okreću domaćim obavezama

Hapoel Beer Ševa igra veoma dobro u domaćem prvenstvu i vezao je tri pobede bez primljenog gola.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Savladao je Ironi Tiberijas sa 2:0, Kirijat Šmonu sa 1:0 i Hapoel Petah Tikvu sa 2:0. Posle šest odigranih utakmica zauzima četvrto mesto u izraelskoj Premijer ligi sa 13 bodova i gol-razlikom 10:7, ostajući u kontaktu sa vodećim ekipama.

Iako je u evropskom meču protiv AZ Alkmara poražen sa 1:2, sada se ponovo okreće prvenstvenim obavezama, uzdajući se u sigurnu igru pred svojim navijačima.

Hapoel Jerusalim nalazi se na sedmom mestu sa sedam bodova i gol-razlikom 13:16. Primio je najviše golova u ligi, što jasno ukazuje na probleme u odbrani.

U ovaj susret ulazi posle ubedljivog poraza od Makabija iz Haife rezultatom 1:4 na domaćem terenu. Iako u napadu povremeno ume da bude opasan, slabosti u defanzivi i nedostatak stabilnosti predstavljaju veliki problem protiv kvalitetnijih rivala.

Međusobni susreti takođe su na strani domaćina. Hapoel Beer Ševa ostvario je devet uzastopnih pobeda nad ovim rivalom, što dodatno potvrđuje njegovu prednost.

Uz bolju odbranu, veći kvalitet i prednost domaćeg terena, ima sve razloge da veruje u nastavak pobedničkog niza.

NAŠ TIP: Hapoel Ber-Ševa - Hapoel Jerusalim 1 (1,34)