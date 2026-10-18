Konačno objašnjeno - Šta je Hendikep?

Kako funkcioniše klađenje na hendikep u različitim sportovima

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Klađenje na hendikep podrazumeva da se za obračun opklade stvarnom rezultatu dodaje ili oduzima određena vrednost.

Favorit dobija negativan hendikep i mora da pobedi odgovarajućom razlikom, dok pozitivan hendikep daje prednost autsajderu. Ključno je razumeti šta je potrebno za dobitak, gubitak ili povraćaj uloga.

Šta znače plus i minus

Ako se u fudbalu kladi na favorita sa hendikepom -1,5, on mora da pobedi sa najmanje dva gola razlike. Pobeda od 1:0 nije dovoljna. Nasuprot tome, tim sa +1,5 dobija opkladu ako pobedi, odigra nerešeno ili izgubi sa jednim golom razlike.

Na primer, opklada na favorita -1,5 dobitna je pri rezultatu 2:0, ali gubitna pri 1:0. Opklada na autsajdera +1,5 dobitna je i pri porazu od 0:1, ali ne i pri porazu od 0:2. Hendikep menja samo obračun opklade, a ne stvarni rezultat utakmice.

Celobrojni hendikep i povraćaj uloga

Kod celobrojnog hendikepa moguć je i povraćaj uloga. Ako favorit ima -1, pobeda sa dva ili više golova razlike donosi dobitak, pobeda sa tačno jednim golom znači povraćaj uloga, a remi ili poraz gubitak.

Kod autsajdera sa +2, pobeda, remi ili poraz sa jednim golom razlike donose dobitak. Poraz sa tačno dva gola znači povraćaj uloga, a poraz sa tri ili više golova gubitak. Hendikep 0 znači da pobeda donosi dobitak, poraz gubitak, a remi povraćaj uloga. Ova opklada poznata je i kao opklada bez nerešenog ishoda.

Azijski hendikepi sa četvrtinskim linijama

Hendikepi koji se završavaju sa 0,25 ili 0,75 dele ulog na dve jednake opklade sa susednim linijama. Na primer, ulog od 2.000 dinara na -0,25 deli se na 1.000 dinara na hendikep 0 i 1.000 dinara na -0,5.

Ako tim pobedi, oba dela su dobitna. Ako odigra nerešeno, ulog na hendikep 0 se vraća, a deo na -0,5 je gubitan, pa se gubi polovina ukupnog uloga. Poraz znači gubitak celog uloga.

Kod +0,25 ulog se deli na 0 i +0,5. Pobeda donosi dobitak na oba dela, remi donosi povraćaj jednog dela i dobitak na drugom, dok poraz znači gubitak celog uloga.

I ostale četvrtinske linije funkcionišu po istom principu: -0,75 kombinuje -0,5 i -1,0; +0,75 kombinuje +0,5 i +1,0; a -1,25 kombinuje -1,0 i -1,5.

Na primeru uloga od 2.000 dinara na -0,75, po 1.000 dinara ide na svaku liniju. Pobeda sa dva ili više golova razlike donosi pun dobitak. Pobeda sa jednim golom razlike donosi dobitak na -0,5 i povraćaj uloga na -1,0, odnosno polovičan dobitak. Remi ili poraz znače gubitak oba dela.

Kod +0,75, poraz sa jednim golom razlike znači gubitak dela na +0,5 i povraćaj dela na +1,0, odnosno polovičan gubitak. Pobeda ili remi donose dobitak na oba dela, dok poraz sa najmanje dva gola razlike znači potpun gubitak.

Kod -1,25, pobeda sa najmanje dva gola razlike donosi pun dobitak. Pobeda sa jednim golom razlike znači povraćaj uloga na -1,0 i gubitak dela na -1,5, odnosno polovičan gubitak.

Kod dobitne opklade sa kvotom 2,00 i ulogom od 1.000 dinara, ukupan povraćaj iznosi 2.000 dinara, uključujući ulog. Kod povraćaja uloga dobija se nazad samo uplaćeni iznos.

Hendikep u različitim sportovima

U fudbalu se hendikep računa u golovima, u košarci u poenima, a u tenisu u gemovima ili setovima. Košarkaški favorit sa -6,5 mora da pobedi sa najmanje sedam poena razlike. Teniser sa -3,5 gemova može da pobedi meč, ali da ne pokrije hendikep.

U meču na dva dobijena seta, teniser sa -1,5 seta mora da pobedi sa 2:0. Sličan princip važi u odbojci, ragbiju, hokeju i e-sportu, ali produžeci, broj setova ili mapa i pravila o prekidu mogu uticati na obračun. Zato uvek treba proveriti uslove konkretnog tržišta.

Kako proceniti hendikep

Nije dovoljno proceniti ko će pobediti, već i sa kolikom razlikom. Na to utiču kvalitet ekipa, domaći teren, povrede, odmor i taktika. Favorit može da se namuči protiv dobro organizovane odbrane, dok agresivan stil protivnika može dovesti do ubedljivog poraza. U košarci su važni i tempo igre i dubina rotacije.

Ako se očekuje tesna pobeda, veliki negativan hendikep može biti previše rizičan. Pozitivan hendikep može biti prikladniji za autsajdera koji često igra neizvesne utakmice, ali forma sama po sebi nije garancija dobitka.

Hendikepi uživo

Kod klađenja tokom utakmice hendikep može da se odnosi na konačan rezultat ili samo na period posle uplate. Ekipa koja vodi 1:0 i dalje može morati da pobedi sa najmanje dva gola razlike za dobitak na -1,5, dok druga tržišta računaju samo golove postignute nakon uplate.

Trenutni rezultat, preostalo vreme, isključenja i izmene utiču na procenu, ali su presudna pravila tržišta. Linije se brzo menjaju, ali brzina promene sama po sebi ne znači da je opklada povoljna.

Hendikep mora da odgovara analizi

Negativan hendikep ima smisla kada se očekuje ubedljiva pobeda, a ne samo trijumf favorita. Pozitivan hendikep odgovara scenariju u kojem autsajder može da ostane u okvirima zadate razlike. Hendikep 0 i četvrtinske linije korisni su kada su mogući remi ili tesan ishod.

Ulog ne treba povećavati radi nadoknade prethodnog gubitka. Klađenje treba posmatrati kao zabavu, a ne kao izvor redovnih prihoda. Ako uslovi za dobitak, gubitak ili povraćaj uloga nisu jasni, nema dovoljno osnova za procenu opklade.