OTKRIVAMO: Ristić sa Studentske liste dobija pare od švedske NVO - pogledajte cifre koje dobio samo za godinu dana

JUGOSLAV Ristić sa "Studentske liste" našao se u centru pažnje zbog navoda o uplatama iz Švedske nevladinoj organizaciji koju je osnovao, a cifre koje se pominju otvaraju pitanje finansiranja njenih aktivnosti.

Foto: Printksrin Nova S

Kako Novosti saznaju, Ristiću je pare uplatio Međunarodni centar Olof Palme (Olof Palme International Center), Švedska NVO.

Naime Ristić je 2022. osnovao NVO "Nova svetlost" i od tada dobija pare iz inostranstva.

Za 2025. i do sada je ukupno dobio 26.000 evra i 120.000 kruna švedskih:

Februar 2025 - 6.600 evra

Mart 2026 - 20.000 EUR

Maj 2025 - 75.000 kruna

Oktobar 2025 - 43.000 kruna.

NVO "Nova svetlost" ima Fejsbuk nalog i tamo je sve posvećeno izborima i Studentskoj listi. Sve je u suprotnosti sa proklamovanim ciljevima NVO – zaštita prava radnika.

Ova tema otvorena je i tokom jučerašnje debate na televiziji Nova, kada je Siniša Mali, predstavnik liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", direktno pitao Jugoslava Ristića, predstavnika "Studentske liste – Studenti pobeđuju", da li je dobijao novac iz Švedske i da li je tim novcem kupio kuću.

- Jeste vi dobili pare od Šveđana? Jeste vi kupili kuću? Jeste vi dobili pare od Šveđana ili niste? Jeste vi kupili kuću odande?

Ristić je odgovorio da nije dobio novac iz Švedske.

- Naravno da nisam.

Mali je nastavio da insistira na pitanju o poreklu novca, dok je Ristić ponovio da nije dobio novac od Šveđana.

- Niste dobili pare od Šveđana?

- Naravno da nisam.

U nastavku rasprave Mali je otvorio i pitanje Ristićevog sindikalnog angažmana i položaja radnika u periodu o kojem su govorili.

- A to što ste se bavili sindikalnim pravima na štetu radnika, koji nisu imali ni za platu. Vaše vreme, gospodine Ristiću, 500.000 ljudi bilo na minimalnoj zaradi.

Mali je tokom debate ponovo pokrenuo pitanje eventualnih uplata iz inostranstva, dok je Ristić negirao da je dobijao novac od Šveđana.