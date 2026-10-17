VUČIĆ O DUELU SA BLOKADERIMA: "Beže od mene kao đavo od krsta!"

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", danas je u poseti Zboru Krajišnika u Kovilovu, gde razgovara sa narodom.

Alo printskrin

Na pitanje novinara da li će neko od blokadera da mu izađe na duel Vučić je rekao:

"Neće. Svi drugi im dolaze u obzir, ali od mene beže kao đavo od krsta."

Potom je dodao:

"Čim im neko pomene da ću ja biti u duelu oni odmah pobegnu kao da vide neki veliki krst. Bukvalno sa svima će na debatu, samo sa mnom ne žele."

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