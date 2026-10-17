Adesanja se vraća u oktagon? Čeka ga duel sa opasnim ruskim borcem!

Izrael Adesanja mogao bi ponovo da se nađe u UFC kavezu do kraja godine. Prema informacijama koje je objavio MMA novinar Erijel Helvani, nekadašnji šampion srednje kategorije trebalo bi da nastupi na događaju zakazanom za 5. decembar u Saudijskoj Arabiji, gde bi mu rival bio Šara Magomedov.

Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Adesanja, koji ima skor od 24 pobede i šest poraza, prolazi kroz najteži period svoje profesionalne karijere. Novozelanđanin već neko vreme ne uspeva da pronađe put do pobede, a nakon nekoliko neuspešnih nastupa počela su i nagađanja o njegovom eventualnom povlačenju iz MMA sporta.

Poslednji put slavio je na UFC 287 priredbi, kada je nokautirao Aleksa Pereiru i ponovo osvojio šampionski pojas. Od tada je upisao četiri uzastopna poraza, što predstavlja nezabeležen niz u njegovoj dosadašnjoj karijeri, uključujući i kik-boks nastupe.

🚨 Israel Adesanya will fight Shara Bullet in the main event of UFC Saudi Arabia on December 5, per @arielhelwani https://t.co/cb6x3xiqbk — Championship Rounds (@ChampRDS) October 15, 2026

Dodatnu neizvesnost doneli su porazi od Nasurdina Imavova i Džoa Pajfera, pri čemu su oba meča završena prekidom. Nakon poslednjeg neuspeha, protiv Pajfera u Sijetlu, Adesanja nije jasno stavio do znanja da li planira povratak u oktagon. Pažnju javnosti privukao je i njegov odlazak iz dugogodišnjeg tima Siti kik-boksing na Novom Zelandu.

Potencijalni rival, Šara Magomedov, predstavlja ozbiljan izazov. Ruski borac ima skor od 18 pobeda i jednog poraza, a prvi neuspeh doživeo je u duelu sa Majklom „Venomom“ Pejdžom. Nakon toga uspeo je da se vrati na pobednički put trijumfima nad Mišelom Pereirom i Markom Andreom Barijolom.

Eventualni okršaj sa Adesanjom bio bi velika prilika za Magomedova, dok bi bivši šampion imao priliku da prekine negativan niz i pokaže da još može da se takmiči na najvišem nivou.

Ipak, važno je naglasiti da UFC za sada nije zvanično potvrdio ni Adesanjin nastup ni njegovog potencijalnog protivnika. Informacija o borbi za sada se zasniva na navodima Erijela Helvanija, novinara poznatog po izvorima i kontaktima u svetu MMA sporta.