ŠTA STOJI IZA STRAHA OD RANJIVOSTI? Stručnjak otkriva zašto želimo pravu bliskost, a bežimo od nje
OTVORENOST i pokazivanje emocija oduvek su nosili rizik od odbijanja, neprijatnosti i povređenosti, ali se danas čini da je taj strah dodatno pojačan. U ljubavnim odnosima sve je više potrebe da se ostavi utisak samouverenosti i nezainteresovanosti, dok se iskrenost i emocionalna otvorenost ponekad doživljavaju kao slabost.
Prema novom istraživanju aplikacije Hindž, 35 odsto osoba koje se zabavljaju, bez obzira na pol i seksualnu orijentaciju, izbegava dublje razgovore jer ne zna kako da ih započne. Čak 52 odsto ispitanika kaže da se nakon emocionalnog otvaranja osećalo posramljeno, što se u psihologiji popularno naziva "mamurlukom od ranjivosti".
Društvene mreže menjaju način na koji se predstavljamo
Strah od osude dodatno podstiču društvene mreže, na kojima se ponašanje i izgled neprestano procenjuju. Ljudi zato mogu početi da kontrolišu način na koji govore, pokazuju emocije i predstavljaju sebe, pokušavajući da izbegnu sve što bi moglo biti označeno kao neprijatno, previše intenzivno ili "blam".
- Društvene mreže podstakle su kulturu igranja na sigurno. Kada sve može biti snimljeno, izloženo i odmah osuđeno zbog nečega što drugoj osobi predstavlja odbojnost, ljudi osećaju pritisak da uređuju svoju ličnost i u realnom vremenu - objašnjava Moe Ari Braun, stručnjak za ljubav i povezivanje u kompaniji Hindž.
Podaci Hindža pokazuju da 50 odsto muškaraca, 45 odsto žena i 39 odsto nebinarnih osoba iz generacije Z smatra da su zbog društvenih mreža postali oprezniji kada je reč o emocionalnom otvaranju.
Strah često pobedi
Paradoks je u tome što izbegavanje ranjivosti može dodatno otežati upravo ono što ljudi žele da postignu - blizak i iskren odnos. Takvo ponašanje može dovesti do nerazumevanja, udaljavanja i propuštenih prilika.
Istraživanje pokazuje da 43 odsto heteroseksualnih žena iz generacije Z čeka da druga osoba započne duboke razgovore, delom zato što pretpostavljaju da muškarci ne žele takvu vrstu komunikacije. Istovremeno, 48 odsto muškaraca iz iste generacije izbegava emocionalnu bliskost jer ne želi da deluje preintezivno.
Uprkos tome, čak 84 odsto osoba koje se zabavljaju kaže da želi da izgradi dublje veze. Zanimljivo je i da samo 19 odsto pripadnika generacije Z kaže da im ranjivost kod drugih stvara nelagodu. To sugeriše da problem možda nije sama otvorenost, već strah od toga kako ćemo mi biti doživljeni kada pokažemo ono što zaista osećamo.
Kako prihvatiti emocionalnu otvorenost?
Savremena potreba da se izbegnu neprijatnost, odbijanje i loša osećanja može ljude navesti da unapred postavljaju stroga pravila u odnosima, traže "crvene zastavice" i razloge za povlačenje ili stalno razmišljaju o tome da li postoji neko bolji. Takav pristup može pružiti osećaj kontrole, ali istovremeno otežava stvaranje stvarne bliskosti.
Braun smatra da ranjivost ne bi trebalo posmatrati kao opasnost koju treba izbeći, već kao deo procesa povezivanja.
- Ranjivost nije rizik koji treba izbegavati. Ona je iskra koja povezanost čini stvarnom - kaže on, uz savet da se pažnja sa neprijatnosti nakon otvaranja usmeri na hrabrost koja je bila potrebna da se pokažu prava osećanja.
Umesto pokušaja da unapred zaštitimo sebe od svakog mogućeg razočaranja, korisnije je prihvatiti da određena doza neizvesnosti postoji u svakom odnosu. Pokazati ko smo zaista znači rizikovati da se nekome možda nećemo dopasti, ali istovremeno dobijamo mogućnost da izgradimo odnos zasnovan na iskrenosti, a ne na pažljivoj predstavi o sebi.
(24sedam)
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