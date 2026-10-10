„KLEČAĆETE!“ Iran poslao brutalnu poruku svetskim moćnicima: Dolazili ste u plamenu, odlazićete u prašini i sramoti

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf upozorio je one koji nastoje da dominiraju svetom i unište drevne civilizacije da će se na kraju suočiti sa poniženjem, pozivajući se na istorijske ličnosti Aleksandra Velikog i rimskog cara Valerijana.

foto: Icana / Zuma Press / Profimedia

Kalibaf je u objavi na platformi X sinoć naveo da su se Iranci tokom istorije suočavali sa silama koje su sebe proglašavale gospodarima sveta i nastojale da unište drevne civilizacije, ali su na kraju odlazile osramoćene, prenosi Tasnim.

- Kroz istoriju smo se mi Iranci suočavali sa onima koji su se proglašavali gospodarima svemira i pokušavali da izbrišu drevne civilizacije. Dolazili su u ognju i plamenu, a odlazili u prašini i sramoti. Oni koji slede nasleđe Aleksandra doživeće Valerijanovu sudbinu: klečaćete - napisao je Kalibaf.

Throughout history we Iranians have faced those who declared themselves masters of the universe and sought to erase ancient civilizations. They came in fire and flame, only to depart in dust and shame. Those who chase Alexander’s legacy will share Valerian’s fate: you will kneel. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) October 9, 2026

Njegova izjava usledila je nakon što je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei kritikovao način na koji je američki državni sekretar Marko Rubio predstavio zapadnu civilizaciju tokom posete Grčkoj.

Bagei je optužio Rubija da iznosi selektivno tumačenje istorije, povezujući antičku Grčku sa savremenim Sjedinjenim Američkim Državama kako bi opravdao upotrebu sile.

Bagei je ocenio da Rubijevo tumačenje stavlja naglasak na moć i nacionalnu volju, zanemarujući kritiku imperijalnih ambicija, arogancije i agresije koja je postojala u grčkoj tradiciji.

Upozorio je da korišćenje istorije kao sredstva za opravdavanje vojne sile iskrivljuje prošlost u službi današnjih političkih ciljeva. Bagei je pozvao zapadne intelektualce da zaštite istorijsku i filozofsku složenost sopstvene civilizacije od takvih tumačenja.

(Tanjug)

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