„KLEČAĆETE!“ Iran poslao brutalnu poruku svetskim moćnicima: Dolazili ste u plamenu, odlazićete u prašini i sramoti
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf upozorio je one koji nastoje da dominiraju svetom i unište drevne civilizacije da će se na kraju suočiti sa poniženjem, pozivajući se na istorijske ličnosti Aleksandra Velikog i rimskog cara Valerijana.
Kalibaf je u objavi na platformi X sinoć naveo da su se Iranci tokom istorije suočavali sa silama koje su sebe proglašavale gospodarima sveta i nastojale da unište drevne civilizacije, ali su na kraju odlazile osramoćene, prenosi Tasnim.
- Kroz istoriju smo se mi Iranci suočavali sa onima koji su se proglašavali gospodarima svemira i pokušavali da izbrišu drevne civilizacije. Dolazili su u ognju i plamenu, a odlazili u prašini i sramoti. Oni koji slede nasleđe Aleksandra doživeće Valerijanovu sudbinu: klečaćete - napisao je Kalibaf.
Njegova izjava usledila je nakon što je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei kritikovao način na koji je američki državni sekretar Marko Rubio predstavio zapadnu civilizaciju tokom posete Grčkoj.
Bagei je optužio Rubija da iznosi selektivno tumačenje istorije, povezujući antičku Grčku sa savremenim Sjedinjenim Američkim Državama kako bi opravdao upotrebu sile.
Bagei je ocenio da Rubijevo tumačenje stavlja naglasak na moć i nacionalnu volju, zanemarujući kritiku imperijalnih ambicija, arogancije i agresije koja je postojala u grčkoj tradiciji.
Upozorio je da korišćenje istorije kao sredstva za opravdavanje vojne sile iskrivljuje prošlost u službi današnjih političkih ciljeva. Bagei je pozvao zapadne intelektualce da zaštite istorijsku i filozofsku složenost sopstvene civilizacije od takvih tumačenja.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
IRAN UPOZORIO: Spoljni faktori nemaju pravo da se mešaju u Ormuz i Persijski zaliv
09. 10. 2026. u 10:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)