SRAMOTNO OPRAVDAVANJE NASILJA: Čupanje za kosu je ok ako nema povreda?!

Objava profila Pravnog fakulteta u blokadi na društvenoj mreži Iks, u kojoj se navodi da je Mateja pušten nakon što veštačenjem Zavoda za sudsku medicinu na oštećenoj nisu utvrđene telesne povrede, izazvala je oštre reakcije javnosti.

Foto: Printskrin

Na ovu objavu reagovao je i Vukša Dragović, koji je ukazao na problematičan način na koji se slučaj predstavlja i upitao da li se odsustvo telesnih povreda može koristiti kao opravdanje za nasilno ponašanje prema ženama.

- Pravni u blokadi hoće da vam objasni da je dozvoljeno čupati žene za kosu, sve dok im time ne nanesete vidljive telesne povrede... Vi niste za zatvor, nego za ludnicu - napisao je Dragović.

Foto: Printskrin

Upravo ovakva reakcija otvara pitanje granica tolerancije prema nasilju. To što veštačenjem nisu utvrđene telesne povrede samo po sebi ne znači da se sporni postupak nije dogodio, niti da je svaki oblik fizičkog nasrtaja prihvatljiv.

Posebno je sporno kada se ovakve informacije predstavljaju kao razlog za slavlje, dok se pitanje samog postupanja prema oštećenoj potiskuje u drugi plan.

Nasilje nad ženama ne bi smelo da postane prihvatljivo,

Nasilje nad ženama ne bi smelo da postane prihvatljivo samo zato što nisu utvrđene vidljive povrede, ali od ovakvih i sličnih likova, koji su više puta pokazali netrpeljivost prema slabijima, izgleda da nas više ništa ne može iznenaditi.