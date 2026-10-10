OD KOSOVSKE MITROVICE DO BANJALUKE: Stigla snažna poruka srpskih studenata — „Vaša briga je i naša!“
STUDENTI Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, u ime svih studentskih organizacija i okupljenih oko Studentskog parlamenta, uputili su punu, snažnu i nedvosmislenu podršku studentima Republike Srpske, Uniji studenata Republike Srpske i Studentskom parlamentu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
U saopštenju koje odzvanja duhom zajedništva i bratske ljubavi, ističe se da je briga studenata iz Republike Srpske ujedno i briga njihovih vršnjaka sa Kosova i Metohije.
- Braćo i sestre, sa Kosova i Metohije šaljemo vam bratsku ljubav i poruku čvrstog zajedništva: vaša briga je i naša briga, vaše dostojanstvo čuvamo kao svoje, a vašu privrženost srpskom narodu dijelimo svim srcem - navodi se u saopštenju.
Studenti Univerziteta u Prištini snažno podržavaju zaključke usmjerene ka očuvanju Republike Srpske, srpskog identiteta, pravoslavne vjere, Kosova i Metohije, te tradicionalnih porodičnih vrijednosti i zajedništva Srpske i Srbije. Takođe, pružaju punu podršku pravu na suprotstavljanje omalovažavanju naroda i nametanju kolektivne krivice, naglašavajući opredeljenje za očuvanje narodnog dostojanstva i slobode.
Podsjećajući na zajedničku istorijsku golgotu i teške uslove kroz koje su prolazile generacije u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji, studenti naglašavaju da iz ličnog iskustva života u neizvjesnosti najbolje razumiju značaj slobodnog doma, školovanja i očuvanja identiteta.
- Iz tog iskustva izvire naša podrška vama. Ona je bratska, iskrena i postojana. Od Kosovske Mitrovice do Istočnog Sarajeva i Banjaluke povezuju nas ljubav prema svom narodu i odgovornost prema generacijama koje dolaze. Drina je za nas živa spona naših porodica, prijateljstava, kulture i zajedničkog pamćenja - poručuju studenti.
U saopštenju se ističe da patriotizam za njih znači vjernost otadžbini, poštenje i spremnost da se pomogne svom narodu, dok je porodica temelj na kojem se grade te vrijednosti. Svoje jedinstvo potvrđivaće konkretnim đelima – studentskom saradnjom, zajedničkim naučnim i kulturnim poduhvatima, humanitarnom pomoći i bratskom solidarnošću.
- Uz vas smo danas i u svakom budućem iskušenju. Zajedno čuvamo svoje porodice, svoja ognjišta i pravo budućih generacija da žive mirno, slobodno i dostojanstveno - zaključuje se u proglasu, uz poruku: Živjela Republika Srpska! Živjela Srbija!
(RTVBN)
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