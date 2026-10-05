Italijani veliki favoriti protiv oslabljenih Turaka kojima preti nova katastrofa

Italija i Turska sastaju se u ponedeljak uveče u Bolonji, u okviru Lige nacija, a obe selekcije u ovaj duel ulaze sa različitim ciljevima. "Azuri" žele da nastave borbu za vrh grupe, dok Turke očekuje težak zadatak u pokušaju da izbegnu ispadanje iz Lige A.

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Ovo će biti njihov drugi susret u samo osam dana, pošto je Italija nedavno ubedljivo slavila u Bursi rezultatom 4:1.

Povratak Roberta Manćinija na klupu italijanske reprezentacije za sada donosi određene pozitivne signale. Nakon što je njegov drugi mandat počeo porazom od Belgije na domaćem terenu, Italijani su odigrali znatno bolje u Turskoj i stigli do ubedljivog trijumfa.

Mladi Pio Espozito i Majkl Kajode našli su se među strelcima u Bursi, a Italija je već do poluvremena stekla veliku prednost.

Dobar rezultat podigao je samopouzdanje ekipe pred duel sa Francuskom u Parizu. Italijani su tamo uspeli da odole domaćinu i izbore remi, iako su prvi primili gol. Veliki doprinos dao je kapiten Đanluiđi Donaruma sa čak sedam odbrana.

Alesandro Bastoni je, nakon povratka u tim posle suspenzije zbog crvenog kartona u poslednjem neuspešnom baražu za Svetsko prvenstvo, postigao gol u dva uzastopna meča.

Italija trenutno zauzima treće mesto sa četiri boda, dva manje od Belgije i tri manje od Francuske. U nastavku je očekuju dueli sa Francuskom u Milanu i Belgijom u Briselu, pa bi nova pobeda protiv Turske bila od velikog značaja.

Tradicija takođe ide u prilog domaćinu. Italija je dobila tri od poslednja četiri međusobna duela sa Turskom, uključujući i pobedu od 3:0 na Evropskom prvenstvu 2021. godine.

Turska u velikom problemu

Turska u Bolonju stiže bez osvojenog boda i nalazi se na poslednjem mestu grupe. Posle promocije iz trećeg ranga Lige nacija, selekcija Vinčenca Montele nije uspela da se prilagodi najvišem nivou.

Prvo je poražena od Francuske, zatim je usledio ubedljiv poraz od Italije, a potom i 3:0 protiv Belgije. To je Turcima bio čak peti poraz u poslednjih šest utakmica.

Zbog takvih rezultata pritisak na Montelu sve je veći. Italijanski stručnjak sada se vraća u zemlju u kojoj je nekada radio, ali mu je potreban rezultat kako bi Turska zadržala realne šanse za opstanak u Ligi A.

Novi poraz u Bolonji dodatno bi zakomplikovao njen položaj.

Manćini menja sastav?

Italijanski selektor je protiv Francuske napravio samo dve promene u odnosu na postavu koja je pobedila Tursku. Rikardo Kalafjori i Moaz Ken zamenili su Matea Ruđerija i povređenog Đakoma Raspadorija.

Sada bi Manćini mogao da osveži ekipu sa još nekoliko izmena.

Ostaje pitanje da li će Pio Espozito ponovo zaigrati zajedno sa bratom Sebastijanom. Mlađi Espozito postiže gol otprilike na svaka dva reprezentativna nastupa, a u konkurenciji za mesto u napadu su i Antonio Vergara, Đanluka Skamaka i Moaz Ken.

Nikolo Barela i Đanluka Manćini mogli bi da se vrate u startnu postavu nakon što su meč sa Francuskom počeli sa klupe.

Turci bez Gulera i Jilmaza

Turska će biti dodatno oslabljena. Arda Guler je u završnici meča protiv Belgije dobio žuti karton, pa će zbog suspenzije propustiti duel u Bolonji.

Vinčenco Montela ne može da računa ni na Bariša Alpera Jilmaza, koji je takođe suspendovan.

Problem predstavljaju i povrede. Hakan Čalhanoglu i Kenan Jildiz, koji nastupaju u Italiji, nisu dostupni za ovaj meč.

U odsustvu Čalhanoglua kapitensku traku ponovo bi trebalo da nosi nekadašnji defanzivac Juventusa Merih Demiral.

Sve okolnosti ukazuju na to da Tursku očekuje izuzetno težak zadatak, dok Italija pobedom želi da ostane u trci za sam vrh grupe.

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