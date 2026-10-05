"Galski petlovi" spremaju novo kljucanje „crvenih đavola“: Belgija na revanš čeka više od 11 godina

Pobedom bi Belgija izbila na čelo tabele

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Francuska dočekuje Belgiju u četvrtom kolu Lige nacija, a Zinedin Zidan ima priliku da na domaćem terenu stigne do prve pobede na klupi „trikolora“.

Francuzi su u petak odigrali 1:1 sa Italijom, čime su prekinuli niz od četiri uzastopne pobede u takmičarskim mečevima na domaćem terenu. Pre toga savladali su u Kodžaeliju Tursku sa 1:0, a potom i Belgiju istim rezultatom u Briselu.

Pobedu nad Belgijom Francuskoj je u samom finišu doneo Majkl Olise, koji je u 88. minutu pogodio iz slobodnog udarca. „Crveni đavoli“ sada imaju priliku da se revanširaju, jer bi trijumfom prestigli Francuze na vrhu grupe.

Belgija je podigla samopouzdanje ubedljivom pobedom nad Turskom od 3:0 u Liježu. Tim Marka van Bomela je u poslednja dva meča sa Italijom i Turskom sačuvao mrežu, ali je pre tiga protiv Francuske poražen šesti put zaredom.

Zidan ne može da računa na Kilijana Mbapea, koji je zbog povrede kolena napustio reprezentaciju, dok je Dajo Upamekano suspendovan zbog drugog žutog kartona. Njegovo mesto u poslednjoj liniji trebalo bi da zauzme Maksans Lakroa.

Francuska i dalje ima ogroman izbor u napadu, predvođen Usmanom Dembeleom i Majklom Oliseom, dok su tu i Dezire Due, Rijan Šerki i Bredli Barkola. Olise je već postigao dva od tri gola Francuske u ovom izdanju Lige nacija.

Belgijanci će biti znatno oslabljeni jer zbog suspenzije ne mogu da nastupe Kevin de Brujne i Juri Tilemans. Njihovi izostanci mogli bi da otvore mesto Romeu Laviji u veznom redu, dok bi u napadu glavna opasnost trebalo da budu Romelu Lukaku i Šarl de Ketelar.

Francuska je trenutno bod ispred Belgije, a domaći teren i veći izbor napadačkih opcija trebalo bi da budu njena prednost. Gosti su u boljoj poziciji nego prilikom prethodnog susreta, ali će bez De Brujnea i Tilemansa imati težak zadatak da zaustave Zidanov tim.

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