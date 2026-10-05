Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

В.М.

05. 10. 2026. u 09:39

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ponedeljak

19.00 Herestads - Grebestads |2+ (2.03)

20.45 Italija - Turska |2+ (2.28)

Kvota: 4.63

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