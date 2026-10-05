TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

В.М.

05. 10. 2026. u 11:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, fudbala i NFL-a.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Derick Hingle/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Ponedeljak

13.00 N. Đoković - D. Medvedev 1 (2.20)

20.45 Francuska - Belgija 1&GG (2.60)
2.15 Nju Orleans sejnts - Atlanta falkons 1 (1.78)

Ukupna kvota: 10.18

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šetali pored Dunava, pa ugledali bombu staru 80 godina: Odmah evakuisano područje oko mosta

Šetali pored Dunava, pa ugledali bombu staru 80 godina: Odmah evakuisano područje oko mosta