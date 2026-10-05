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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

05. 10. 2026. u 10:01

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ZA danas smo vam spremili zanimljiv dubl.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Foto: AP Photo/Andy Wong

Tenis

10.15 A. De Minor - H. Hurkač ukupno gemova +22.5 (1.67)

13.00 N. Đoković - D. Medvedev 1& ukupno gemova +22.5 (3.50)

Ukupna kvota: 5.85

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