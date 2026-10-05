PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.
Ponedeljak
20.45 Francuska - Belgija |1-3&||1-3 (1.85)
20.45 Crna Gora - Jermenija D 2-4 (1.72)
Ukupna kvota: 5.89
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