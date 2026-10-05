Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

05. 10. 2026. u 10:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

AP Photo/Julio Cortez

Ponedeljak

20.45 Francuska - Belgija |1-3&||1-3 (1.85)

20.45 Italija - Turska |1-3&||1-3 (1.85)
20.45 Crna Gora - Jermenija D 2-4 (1.72)

Ukupna kvota: 5.89

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