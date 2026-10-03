Fantastične vesti za Rijeru: Zvezda dobila veliko pojačanje

Jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde ponovo je na terenu.

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Rade Krunić ponovo trenira sa Crvenom zvezdom, pa će vezista biti na raspolaganju Albertu Rijeri nakon reprezentativne pauze.

Povratak na teren dolazi uoči perioda u kojem crveno-bele očekuju važni mečevi na domaćoj, ali pre svega na evropskoj sceni.

Krunić je van stroja bio od 180. Večitog derbija, u kojem je Zvezda na svom stadionu savladala Partizan 2:1. Posle povrede veziste, procenjeno je da bi mogao da se vrati upravo tokom ili po završetku pauze za reprezentacije.

Prognoze su se ispostavile kao tačne, pošto je Krunić ponovo u trenažnom procesu. Crveno-beli trenutno ne rade u kompletnom sastavu jer je veći broj prvotimaca sa svojim nacionalnim selekcijama.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prvi izazov nakon pauze biće Radnički iz Kragujevca, pa postoji mogućnost da Krunić upravo na tom susretu dobije prve minute nakon povratka.

Mnogo veći izazov Zvezdu očekuje 15. oktobra, kada će u Luganu započeti nastup u Ligi konferencija. Švajcarski klub trenutno je lider domaćeg prvenstva sa 25 bodova iz 27 mogućih, pa će Rijeri biti potrebne sve raspoložive snage kako bi napravio pozitivan rezultat.

Povratak Krunića zato dolazi u pravom trenutku, a ostaje da se vidi da li će već protiv Radničkog dobiti priliku da ponovo oseti takmičarski ritam.