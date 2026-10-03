"ALEKSANDAR VUČIĆ!" ODJEKUJE PREPUNOM ARENOM: Novosađani uz „Srpsku Atinu“ napravili navijačku atmosferu

PREPUNA Beogradska arena odjekuje skandiranjem prvog na listi i nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića, a atmosfera u dvorani poprima gotovo navijački karakter.

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Ispred jednog dela tribina istaknut je veliki natpis "Srpska Atina", kojim su se predstavili podržavaoci Aleksandra Vučića koji su došli iz Novog Sada.

U publici vlada atmosfera nalik velikom sportskom događaju, uz glasno skandiranje i transparente, dok okupljeni pružaju podršku listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".