Politika

"ALEKSANDAR VUČIĆ!" ODJEKUJE PREPUNOM ARENOM: Novosađani uz „Srpsku Atinu“ napravili navijačku atmosferu

T.J.

03. 10. 2026. u 16:58

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PREPUNA Beogradska arena odjekuje skandiranjem prvog na listi i nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića, a atmosfera u dvorani poprima gotovo navijački karakter.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ! ОДЈЕКУЈЕ ПРЕПУНОМ АРЕНОМ: Новосађани уз „Српску Атину“ направили навијачку атмосферу

Foto: Novosti

Ispred jednog dela tribina istaknut je veliki natpis "Srpska Atina", kojim su se predstavili podržavaoci Aleksandra Vučića koji su došli iz Novog Sada.

U publici vlada atmosfera nalik velikom sportskom događaju, uz glasno skandiranje i transparente, dok okupljeni pružaju podršku listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

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