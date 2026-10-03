Fudbal

Osmesi u Minhenu pred put u Ajndhoven: Orlovi odradili poslednji trening i nadaju se čudu (FOTO)

У. Ћ.

03. 10. 2026. u 15:24

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Fudbaleri Srbije u Holandiji traže izlazak iz krize.

Осмеси у Минхену пред пут у Ајндховен: Орлови одрадили последњи тренинг и надају се чуду (ФОТО)

FOTO: FSS

Srbija je završila pripreme u Minhenu i krenula ka Ajndhovenu, gde je u nedelju očekuje novi duel sa Holandijom u Ligi nacija (20.45).

Reprezentativci su odradili trening u sportskom kompleksu Bajerna, a zanimljivo je bilo videti osmehe među igračima uprkos teškoj situaciji u kojoj se ekipa nalazi.

Posle tri odigrana kola, „orlovi“ su bez bodova i trenutno zauzimaju poslednje mesto u grupi. Porazi od Grčke i Holandije rezultatom 2:1, a potom i od Nemačke sa 2:0, ostavili su Srbiju bez učinka pred novo gostovanje.

Ekipa Veljka Paunovića sada je odradila poslednji trening na nemačkom tlu, nakon čega se ekspedicija uputila na aerodrom i čarterom nastavila put Holandije.

Foto: ФОТО: ФСС

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Po dolasku u Ajndhoven reprezentaciju očekuje i obavezan deo programa pred utakmicu – zvanična konferencija za medije.

Srbija tako u završnicu priprema ulazi s jasnim imperativom da prekine negativan niz, dok će atmosfera u timu biti jedan od detalja koje će „orlovi“ pokušati da prenesu i na teren.

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