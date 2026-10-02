Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za petak

В.М.

02. 10. 2026. u 07:07

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RUTINSKI smo pogodili sva tri para, istome se nadamo i danas.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за петак

Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga.

Petak

20.45 Belgija - Turska |1-3&||1-3 (1.80)

20.45 Francuska - Italija GG (1.65)
20.45 Mađarska - Gruzija 1X&0-4 (1.43)

Ukupna kvota: 4.25

Belgija i Turska igraju otvoreno, veoma su solidne napadačke igre i verujemo da će se večeras nadigravati, pa zbog toga predlažemo golove na njihovom susretu.

Italija je osokoljena ubedljivom pobedom nad Turskom, mladi "azuri" se ne boje nikoga i očekujemo da namuče favorizovane Francuze koji su bez svog najboljeg igrača Kilijana Mbapea.

Mađarska i Gruzija su dve slične ekipe, nisu u dobrim formama i ovo bi trebao biti veoma čudan meč, težak za prognozu, ali zbog domaćeg terena blagu prednost dajemo komšijama.

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