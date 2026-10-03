Politika

NEMA BOLJEG OD VUČIĆA Građani ispred Arene pružaju podršku listi broj 1: "On je bio najbolji predsednik u istoriji Srbije" (VIDEO)

T.J.

03. 10. 2026. u 17:10

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ISPRED Beogradske arene danas se okupio veliki broj građana koji su došli da pruže podršku listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

НЕМА БОЉЕГ ОД ВУЧИЋА Грађани испред Арене пружају подршку листи број 1: Он је био најбољи председник у историји Србије (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Među okupljenima su bile i dve gospođe koje nisu krile podršku Aleksandru Vučiću. One su istakle da veruju u pobedu liste broj 1 na izborima 25. oktobra, uz poruke da je Vučić, po njihovom mišljenju, najbolji predsednik u istoriji Srbije.

"Nema boljeg od Vučića", poručila je jedna od njih, dok je druga istakla da očekuje pobedu i pozvala građane da svoj glas daju listi broj 1.

Šta su još rekle o Vučiću, izborima 25. oktobra i zbog čega su danas došle ispred Arene – poslušajte u videu.

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