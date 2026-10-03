Fudbal

Samo jedan igrač nije aplaudirao kad je Edin DŽeko napustio teren, objasnio je i zašto je to uradio

Filip Milošević

03. 10. 2026. u 14:29

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Nepoštovanje Šveđanina prema Džeku ili nešto drugo?

Само један играч није аплаудирао кад је Един Џеко напустио терен, објаснио је и зашто је то урадио

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Gotovo svi su aplaudirali Edinu Džeku kada je izašao iz igre u svom poslednjem nastupu za reprezentaciju.

Ali Erik Smit je propustio taj trenutak.

- Samo mi je trebalo nešto protiv bolova. Bolela su me leđa, pa su mi trebale tablete - kaže Erik Smit, koji je viđen kako odlazi ka klupi dok su ostali švedski igrači tapšali Džeka po leđima dok je napuštao teren.

- Nisam shvatio da tada izlazi iz igre. Ali naravno, treba odati počast takvom fudbaleru - kaže on.

Edin Džeko je odigrao svoju poslednju utakmicu za reprezentaciju u petak uveče, kada je Bosna i Hercegovina ugostila Švedsku.

Najbolji bosanski napadač svih vremena je u dresu nacionalnog tima odigrao 152 meča i postigao čak 73 pogotka.


 

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