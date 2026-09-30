REŠETANJE U NAJAVI! Granica je postavljena, a Kingsi kod kuće nemaju milosti – Da li je 102 poena zicer godine?

Australijska NBL liga polako hvata zalet, a treća runda donosi nam izuzetno zanimljiv okršaj u "Kudos Bank Areni" gde će domaći Sidnej Kingsi dočekati Brizbejn Baletse.

Ken Asakura / AFLO / Profimedia

Sidnej u ovaj meč ulazi sa oreolom favorita, što je uostalom slučaj kada igraju na domaćem terenu protiv bilo koga u ligi.

Kingsi imaju izuzetno moćan sastav projektovan za najviše domete, a predvode ih sjajni litvanski plejmejker Arnas Velička i povratnik Gzavije Kuks. Ipak, iako su zabeležili uvodne pobede, trijumfi protiv ekipa poput Kernsa i Ilavare nisu bili pravi pokazatelj krajnjih dometa ovog tima.

Sa druge strane, Brizbejn na ovo gostovanje stiže sa potpuno renoviranim rosterom koji u ranoj fazi sezone izgleda daleko opasnije i kompaktnije u odnosu na prošlu godinu. Baletsi još uvek nemaju poraz i u Sidnej dolaze rasterećeni, sa jasnom namerom da pokažu da mogu da pariraju teškašima lige.

Tradicija im doduše ne ide u prilog, pošto je Sidnej dobio devet od poslednjih deset međusobnih okršaja (uključujući i ubedljivih 117:77 u februaru ove godine), ali novi Brizbejn ima dubinu i atleticizam da namuči favorizovanog domaćina.

Očekuje nas brza košarka sa dosta tranzicije. Iako je kec na Sidnej logičan izbor, kvota je prilično niska. Zbog toga se mnogo veći value krije u poenima, plus domaćin poklon dana.

Ukoliko domaće kladionice uvrste u ponudu i poene igrača, obratite pažnju na Arnasa Veličku (Sidnej) u plusu asistencija, kao i na skakački učinak Gzavijea Kuksa.

NAŠ TIP: D 101,5+ (1.85)







