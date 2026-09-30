Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg TIP tiketa

Немања Пејчић

30. 09. 2026. u 08:32

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег ТИП тикета

DANIEL STILLER/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

15.00 Rudar Pljevlja - Berane 1 (1.78)

18.00 Poljska U21 - Švedska U21 1 (1.60)

18.45 Heken (Ž) - Juventus (Ž) 1X (1.40)

Kvota: 3.99

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