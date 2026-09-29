Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Немања Пејчић

29. 09. 2026. u 10:44

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

AP Photo/David J. Phillip

Utorak

19.30 Saudijska Arabija - Irak |1-3&||1-3 (2.17)

20.45 San Marino - Albanija |1-3||1-3 (1.80)

Kvota: 3.91

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