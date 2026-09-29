Bivši svetski šampion osuđen na sedam godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dečaka i devojčice

UŽAS!

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Nekadašnji šampion sveta u snukeru, Grem Dot (49), osuđen je pred Visokim sudom u Edinburgu na sedam godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dvoje dece, uz trajni upis u registar seksualnih prestupnika.

Dot je proglašen krivim za nedozvoljeno ponašanje prema devojčici (od 1993. do 1996.) i dečaku (od 2006. do 2010.) na području Glazgova.

Žrtve su posvedočile da je koristio manipulativne metode i strategije nagrađivanja. Sudija lord Harover je istakao da je reč o klasičnom groomingu i zloupotrebi poverenja, navodeći teške detalje delova optužnice.

Dot je negirao krivicu, ali ga je porota proglasila krivim. Celokupni potresni citati sudije dostupni su u izvornom dokumentu.

Osvajač Svetskog prvenstva 2006. godine suspendovan je u aprilu 2025., a nakon presude čelnici svetskog snukera izbrisali su ga iz Kuće slavnih.

