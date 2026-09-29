Bivši svetski šampion osuđen na sedam godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dečaka i devojčice
UŽAS!
Nekadašnji šampion sveta u snukeru, Grem Dot (49), osuđen je pred Visokim sudom u Edinburgu na sedam godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dvoje dece, uz trajni upis u registar seksualnih prestupnika.
Dot je proglašen krivim za nedozvoljeno ponašanje prema devojčici (od 1993. do 1996.) i dečaku (od 2006. do 2010.) na području Glazgova.
Žrtve su posvedočile da je koristio manipulativne metode i strategije nagrađivanja. Sudija lord Harover je istakao da je reč o klasičnom groomingu i zloupotrebi poverenja, navodeći teške detalje delova optužnice.
Dot je negirao krivicu, ali ga je porota proglasila krivim. Celokupni potresni citati sudije dostupni su u izvornom dokumentu.
Osvajač Svetskog prvenstva 2006. godine suspendovan je u aprilu 2025., a nakon presude čelnici svetskog snukera izbrisali su ga iz Kuće slavnih.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZMAJEVI PRELETELI BUKUREŠT! Bosna i Hercegovina ponizila Rumune! (VIDEO)
28. 09. 2026. u 22:41
Italija razbila Tursku u Ligi nacija: Montela poklekao pred svojima, navijači izviždali fudbalere (VIDEO)
28. 09. 2026. u 22:37 >> 22:37
Paunović je imao šta da vidi: Selektor Srbije bodrio "orliće" u Novom Sadu
28. 09. 2026. u 22:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)