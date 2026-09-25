DANAS POSLEDNJI DAN ISPLATE 6.000 DINARA: Ovo su korisne informacije

DANAS, 25. septembra, završava se isplata jednokratne novčane pomoći države od 6.000 dinara građanima Srbije. Reč je o poslednjem danu najavljenog rasporeda isplate za građane koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor.

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Za pomoć se preko portala prijavilo ukupno 1.748.844 građana, dok su pojedine kategorije novac dobile automatski, bez prijavljivanja. Prema ranijim najavama Ministarstva finansija, do kraja dana trebalo bi da bude završeno ukupno oko 7,1 milion isplata.

Danas poslednji dan isplate prijavljenima

Isplata pomoći počela je 22. septembra. Prvog dana novac je uplaćivan nosiocima prava iz Akcionarskog fonda, penzionerima, korisnicima novčane socijalne pomoći i drugim kategorijama koje nisu morale da se prijavljuju.

Za građane koji su prijavu podneli preko portala Uprave za trezor, isplate su raspoređene na 23, 24. i 25. septembar.

Novac se uplaćuje na postojeće račune u Banci Poštanska štedionica, dok je građanima koji nisu imali aktivan račun automatski otvoren poseban namenski račun.

Novac ne mora da se podigne danas

Važno je da 25. septembar predstavlja poslednji dan rasporeda isplate, ali ne i krajnji rok za podizanje novca.

Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju godinu dana od dana uplate da podignu svojih 6.000 dinara. Drugačije pravilo važi za građane koji novac dobijaju kao nosioci prava iz Akcionarskog fonda - za njih nema vremenskog ograničenja za podizanje sredstava.

(Blic)