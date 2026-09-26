Ekonomija

PRODUŽENJE MERA ZA NAFTNE DERIVATE: Smanjene akcize do 4. oktobra, zabrana izvoza do kraja meseca

V.N.

26. 09. 2026. u 10:20

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VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno je u Službenom glasniku.

ПРОДУЖЕЊЕ МЕРА ЗА НАФТНЕ ДЕРИВАТЕ: Смањене акцизе до 4. октобра, забрана извоза до краја месеца

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Odluku o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata donela je Vlada Srbije u tehničkom mandatu 24. septembra.

Ovom izmenom, kako je navedeno u odluci, njeno važenje produženo je sa 30. septembra, na 31. oktobar, odnosno još mesec dana, prenosi Tanjug.

Vlada Srbije donela je 9. marta na vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata koja je važila do 19. marta, nakog čega je produžavana radi zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu.

Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 4. oktobra, objavljeno je u Službenom glasniku.

„Vlada donosi odluku o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama. U Odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama (Službeni glasnik RS, broj 87/26), u tački 2. reči: '27. septembrom 2026. godine' zamenjuju se rečima: '4. oktobrom 2026. godine'”, navodeno je u odluci.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

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(Politika)

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