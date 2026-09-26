KO ĆE DA GAZDUJE U EVROPI? Merc hvata zalet za veliki sudar sa Makronom
ODNOSI nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona mogli bi da budu dodatno opterećeni rivalstvom za politički uticaj u Zapadnoj Evropi, ocenio je Viktor Vodolacki, prvi zamenik predsednika Odbora Državne dume za poslove ZND, evroazijske integracije i odnose sa sunarodnicima.
Prema njegovim rečima, Merc nastoji da svoju političku ulogu proširi daleko izvan okvira Nemačke i da se pozicionira kao jedan od ključnih lidera zapadnoevropskog bloka.
- Danas je Merc čovek koji pokušava da preuzme procese koji više nisu samo nemački, već zapadnoevropski - rekao je Vodolacki.
Ruski parlamentarac ukazuje da nemački kancelar sve intenzivnije održava kontakte sa evropskim liderima i rukovodstvom Ukrajine i da, prema njegovoj oceni, pokušava da izgradi sopstveni centar političkog uticaja u Evropi.
Vodolacki smatra da se na istom političkom prostoru već nalazi Makron i da bi upravo zbog toga moglo da dođe do izraženijeg francusko-nemačkog rivalstva.
- Pokušava da se odmakne od Nemačke i da sebe predstavi kao neku vrstu vladara Zapadne Evrope. U principu, tu je na istom terenu sa Makronom i uskoro ćemo videti borbu dvojice predstavnika zapadnog sveta – Makrona i Merca - naveo je Vodolacki.
Francuska i Nemačka poslednjih nedelja pokazale su različite pristupe, između ostalog, pitanjima evropske svemirske politike, dok postoji i nadmetanje oko budućih vodećih mesta u Evropskoj centralnoj banci.
Istovremeno, Merc se suočava sa ozbiljnim političkim pritiskom u Nemačkoj nakon slabih rezultata njegove Hrišćansko-demokratske unije na nedavnim pokrajinskim izborima.
Rojters navodi da su izborni rezultati dodatno oslabili poziciju kancelara i otvorili pitanja o stabilnosti nemačkog političkog centra.
Vodolacki je ocenio i da se unutar Evropske unije vodi sve oštrija politička borba, tvrdeći da ona dovodi do slabljenja suvereniteta pojedinih zapadnoevropskih država.
Reč je o stavu ruskog parlamentarca, dok rukovodstvo EU, nasuprot tome, aktuelne izazove predstavlja kao razlog za jačanje evropskog jedinstva i sposobnosti Unije da samostalno deluje.
(Politika onlajn)
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