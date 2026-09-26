POGINULA ŽENA: Eksplozija u stambenoj zgradi, traga se za nestalima
JEDNA žena je poginula, a pet osoba se vodi kao nestalo nakon što je eksplozija srušila stambenu zgradu u Plaki, turističkoj zoni u centru Atine, saopštio je danas zvaničnik grčke vatrogasne službe.
Eksplozija, koja se dogodila u petak, uništila je dvospratnu zgradu u blizini Akropolja i Zevsovog hrama, preneo je Rojters.
Tri osobe su povređene, a oštećene su i okolne kuće, prodavnice i automobili. Spasilačke ekipe, uz pomoć pasa, tragale su za starijim parom koji je živeo u jednom stanu, kao i za četvoro turista.
Telo mlade žene pronađeno je rano jutros tokom raščišćavanja ruševina.
Turisti, čije nacionalnosti nisu potvrđene, trebalo je da se u petak u 15 časova prijave na atinskom aerodromu zbog leta, ali se nisu pojavili, rekao je policijski zvaničnik. Uzrok eksplozije zasad nije utvrđen.
Gradonačelnik Atine Haris Dukas rekao je da je eksplozija verovatno povezana sa gasnom infrastrukturom.
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