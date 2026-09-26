"NOŽ, KOLAC, JASENOVAC": Jezivi grafiti sa porukama mržnje prema Srbima osvanuli na osnovnoj školi u Brčkom
U DVORIŠTU Druge osnovne škole u naselju Grčica u Brčko distriktu sinoć su ispisani grafiti "Srbe na vrbe" i "Nož, kolac, Jasenovac", a iste poruke mržnje pojavile su se i na još nekoliko lokacija u distriktu.
Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić najoštrije je osudio poruke mržnje i izrazio uverenje da će policija distrikta efikasno i profesionalno identifikovati njihove autore i predmet proslediti tužilaštvu i sudu radi procesuiranja.
On je posebno ukazao na zabrinutost zbog toga što su takve poruke ispisane na mestima namenjenim deci. Milić je pozvao građane da na ovakve i slične incidente ne odgovaraju novim porukama mržnje, ističući da Brčko mora da ostane prostor u kojem se poštuju različitosti, a problemi rešavaju dijalogom i kroz institucije.
- Na mržnju treba odgovoriti odgovornošću, a na podele, odlučnošću da sačuvamo mir i međusobno poštovanje, posebno zbog naše dece, koja imaju pravo da odrastaju u sigurnom i tolerantnom društvu - rekao je Milić, prenosi RTRS.
BONUS VIDEO: Blokaderske laži se ruše kao kula od karata
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"NISAM PUTINOV ČOVEK" Dodik: U Briselu i za mrak krive ruskog predsednika
25. 09. 2026. u 13:25
CIK BiH VEĆ SLUTI PROPAST? Ovo je alternativa u slučaju da zakaže tehnologija na izborima
23. 09. 2026. u 09:21
ZABELELO I U BiH: Stigao prvi sneg, temperatura pala na 1 stepen (VIDEO)
22. 09. 2026. u 14:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)