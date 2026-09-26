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"NOŽ, KOLAC, JASENOVAC": Jezivi grafiti sa porukama mržnje prema Srbima osvanuli na osnovnoj školi u Brčkom

В.Н.

26. 09. 2026. u 10:33

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U DVORIŠTU Druge osnovne škole u naselju Grčica u Brčko distriktu sinoć su ispisani grafiti "Srbe na vrbe" i "Nož, kolac, Jasenovac", a iste poruke mržnje pojavile su se i na još nekoliko lokacija u distriktu.

НОЖ, КОЛАЦ, ЈАСЕНОВАЦ: Језиви графити са порукама мржње према Србима осванули на основној школи у Брчком

Foto: Printskrin/Jutjub/Vedad Lozic

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić najoštrije je osudio poruke mržnje i izrazio uverenje da će policija distrikta efikasno i profesionalno identifikovati njihove autore i predmet proslediti tužilaštvu i sudu radi procesuiranja.

On je posebno ukazao na zabrinutost zbog toga što su takve poruke ispisane na mestima namenjenim deci. Milić je pozvao građane da na ovakve i slične incidente ne odgovaraju novim porukama mržnje, ističući da Brčko mora da ostane prostor u kojem se poštuju različitosti, a problemi rešavaju dijalogom i kroz institucije.

- Na mržnju treba odgovoriti odgovornošću, a na podele, odlučnošću da sačuvamo mir i međusobno poštovanje, posebno zbog naše dece, koja imaju pravo da odrastaju u sigurnom i tolerantnom društvu - rekao je Milić, prenosi RTRS.

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