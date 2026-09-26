Politika

PROFESOR ANTIĆ POTVRĐUJE: "Iza 'Studentske liste' stoje Bojan Pajtić i Dušan Petrović!" (VIDEO)

В.Н.

26. 09. 2026. u 08:34

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PROFESOR Čedomir Antić potvrdio je da iza "studentske" liste stoje Bojan Pajtić i Dušan Petrović.

ПРОФЕСОР АНТИЋ ПОТВРЂУЈЕ: Иза Студентске листе стоје Бојан Пајтић и Душан Петровић! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks @LaziDetektor

- Zar je moguće da sada ljudi iz Demokratske stranke, bivši ministar Petrović i bivši premijer Autonomne Pokrajine Vojvodine Pajtić, koji su izgubili vlast, da sada moraju preko proksija da deluju. I da li nama vredi ta njihova pobeda toliko?! - poručio je Antić tokom gosotvanja.

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