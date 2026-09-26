„VUČIĆ GLEDA I RAZMIŠLJA O BUDUĆNOSTI“ Veliko priznanje iz Amerike za predsednika Srbije
PORUKE koje je bivši savetnik za nacionalnu bezbednost SAD Majkl Flin uputio govoreći za Euronjuz Srbija otvorile su pitanje moguće šire diplomatske uloge Beograda. Posebno mesto u Flinovoj oceni zauzela je pozicija Srbije u međunarodnim odnosima.
Bivši američki savetnik za nacionalnu bezbednost smatra da bi upravo sposobnost Beograda da razgovara sa različitim svetskim akterima mogla da bude njegova prednost u vremenu velikih geopolitičkih podela.
„Sjedinjene Države bi trebalo da razmisle o tome da iskoriste rukovodstvo Srbije kao jedan kanal komunikacije, kao vrlo dinamičan kanal komunikacije sa odličnim odnosima sa svima“, poručio je Flin u intervjuu za Euronews Srbija.
Govoreći o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Flin ga je nazvao „sjajnim liderom“ i „velikim misliocem“, ističući da bi, umesto zatvaranja prostora za razgovor, trebalo koristiti mehanizme koji omogućavaju dijalog.
Flin je posebno naglasio da je njegov utisak o predsedniku Srbije pozitivan.
„On je pozitivan čovek, gleda u budućnost i razmišlja o budućnosti“, rekao je Flin, dodajući da se u regionu, prema njegovom mišljenju, i dalje previše govori o prošlosti.
Bivši američki zvaničnik osvrnuo se i na ekonomsku poziciju Srbije. On je Srbiju označio kao zemlju sa najbržim ekonomskim rastom u Evropi, navodeći da je time svrstava i među brže rastuće ekonomije sveta.
Flinove poruke tako su, pored ocene Vučićevog liderstva, u prvi plan stavile i nešto šire — mogućnost da Srbija svoju sposobnost komunikacije sa različitim stranama koristi kao diplomatsku prednost u trenutku dubokih međunarodnih podela.
Preporučujemo
ŠEŠELj O PODLIM PLANOVIMA ZAPADNjAČKE LISTE: Kako blokaderi razmišljaju...
25. 09. 2026. u 22:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)