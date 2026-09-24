TIKET ZA LJUBITELJE GOLOVA!
TIKET za ljubitelje golova.
Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.
U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.
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Četvrtak
19.00 Oberhauzen - Šalke |2+ (1.75)
20.15 Kongahala - Lindom |2+ (1.90)
Ukupna kvota: 3.32
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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