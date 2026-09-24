Tip fudbal

TIKET ZA LJUBITELJE GOLOVA!

Mr Black

24. 09. 2026. u 11:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TIKET za ljubitelje golova.

ТИКЕТ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ГОЛОВА!

Tobias Sterner / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe. 

U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.

 

Četvrtak

19.00 Oberhauzen - Šalke |2+ (1.75)

20.15 Kongahala - Lindom |2+ (1.90)

Ukupna kvota: 3.32

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života