TIKET za ljubitelje golova.

Tobias Sterner / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.

U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

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Četvrtak 19.00 Oberhauzen - Šalke |2+ (1.75) 20.15 Kongahala - Lindom |2+ (1.90) Ukupna kvota: 3.32