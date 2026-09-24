"LAVOVI" DIKTIRAJU TEMPO OD STARTA: Komori postižu daleko manje od gola po utakmici
Kvalifikacije za Afrički kup nacija donose duel između Kameruna i Komora, u kojem domaća ekipa ulazi kao izraziti favorit.
Susret nosi veliki takmičarski značaj u borbi za plasman, ali analitički parametri jasno ukazuju na to šta se može očekivati na terenu kada je u pitanju efikasnost i odnos snaga.
Kamerun ima znatno veći individualni kvalitet i dužu klupu, što mu omogućava da diktira tempo od samog početka. Njihova napadačka linija redovno stvara šanse, ali defanzivna linija povremeno pokazuje padove koncentracije kada protivnik uspe da pređe na njihovu polovinu.
S druge strane, Komori su reprezentacija koja svoju taktičku koncepciju zasniva gotovo isključivo na čvrstom, dubokom bloku. Njihova napadačka produkcija je izuzetno niska i prosečno postižu znatno manje od jednog gola po meču, zbog čega je većina njihovih duela završena sa veoma malim brojem pogodaka.
Tradicija međusobnih duela dodatno ide u prilog Kamerunu, koji je u prethodnim susretima uspevao da ostvari kontrolu i zabeleži pozitivne rezultate, uključujući i pobedu od 2:1 na turniru 2022. godine. Iako je kvota na konačan ishod dosta niska i iznosi oko 1.20, zatezanje kombinacije sa golovima ili sigurnom pobedom domaćina predstavlja jedini logičan kladioničarski ugao.
Imajući u vidu da će Komori prevashodno braniti svoj gol i teško uspeti da ozbiljnije ugroze mrežu domaćina, očekuje se utakmica u kojoj Kamerun kontroliše posed i ostvaruje rutinsku pobedu uz mali broj golova.
Tip Novosti: 1&NG
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