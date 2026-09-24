Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

24. 09. 2026. u 10:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Profimedia

Četvrtak

18.00 Andora - Malta X (2.70)

20.45 Srbija - Grčka X (3.25)

Kvota: 8.78

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha

Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha