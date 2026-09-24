Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg sigurica tiketa

Немања Пејчић

24. 09. 2026. u 09:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег сигурица тикета

AP Photo/Lindsey Wasson

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

17.55 UAE - Jemen 3+ (1.68)

20.00 Belgija U21 - Belorusija U21 3+ (1.57)

Kvota: 2.64

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Fudbalski klasik obećava goleadu: Nemačka nikada nije izgubila kad je ON bio strelac
Tip fudbal

0 0

Fudbalski klasik obećava goleadu: Nemačka nikada nije izgubila kad je ON bio strelac

U okviru grupe "2" divizije "A" Lige nacija gledaćemo pravi fudbalski klasik kada se večeras od 20.45 na "Johan Krojf areni" u Amsterdamu budu sastali Holandija i Nemačka. "Lale" i "panceri" obnavljaju svoje veliko rivalstvo na otvaranju novog ciklusa Lige nacija. Oba tima ulaze u novu eru nakon što su takmičenje na Svetskom prvenstvu završila već u prvoj nokaut fazi.

24. 09. 2026. u 06:15

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru