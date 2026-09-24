JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg sigurica tiketa

U okviru grupe "2" divizije "A" Lige nacija gledaćemo pravi fudbalski klasik kada se večeras od 20.45 na "Johan Krojf areni" u Amsterdamu budu sastali Holandija i Nemačka. "Lale" i "panceri" obnavljaju svoje veliko rivalstvo na otvaranju novog ciklusa Lige nacija. Oba tima ulaze u novu eru nakon što su takmičenje na Svetskom prvenstvu završila već u prvoj nokaut fazi.