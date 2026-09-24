OPREZ! PADA KVOTA NA KECA! Norvežani dugo su čekali na ovu priliku: Tradicije su tu da se ruše

Norveška će prvi put u istoriji igrati u Ligi A Lige nacija, a premijeru u najjačem rangu imaće protiv Danske.

FOTO: Jan-Erik Eriksen / Gonzales Photo / Profimedia

Skandinavski susret stiže u trenutku kada domaćin ima mnogo razloga za optimizam posle rezultata u prethodnom periodu.

Norvežani su tokom leta stigli do četvrtfinala Svetskog prvenstva, što je bilo još jedno potvrđeno poboljšanje njihove reprezentacije. U Ligi nacija su počeli u Ligi C u prvom izdanju 2018/19, a posle promocije u poslednjem ciklusu sada su stigli do elitne grupe.

Poslednjih rezultati dodatno ohrabruju domaćina. Norveška je od novembra 2024. godine izgubila samo tri međunarodne utakmice, uz 16 pobeda i tri remija, a sva tri poraza doživela je protiv selekcija koje su u tom trenutku bile među deset najboljih na FIFA rang-listi. Od predstojećih rivala, u tu grupu spada samo Portugalija, koja je sedma.

Danska je, sa druge strane, već iskusan učesnik Lige A i pred njom je četvrti uzastopni ciklus u najvišem rangu. U prethodnom izdanju prvi put je prošla početnu fazu, ali je u prvoj eliminacionoj rundi poražena od Portugalije. Ovoga puta put do završnice mogao bi da bude teži, pošto je Danska pobedila samo jednom u poslednjih pet završenih mečeva, uz tri remija i poraz.

Poseban problem za Dance predstavljaju rezultati u gostima. U Ligi nacija nisu pobedili na poslednjih pet gostovanja, uz dva remija i tri poraza.

Tradicija je na strani Danske, koja je bez poraza u poslednjih šest međusobnih susreta sa Norveškom, uz četiri pobede i dva remija. Norvežani Dansku nisu pobedili još od 2000. godine, dok su poslednji put na domaćem terenu slavili još 1994.

Ipak, Norveška u meč ulazi sa impresivnim nizom na svom terenu. Nije poražena u Oslu od marta 2024. godine, a u tom periodu zabeležila je deset pobeda i tri remija. Pored toga, na poslednjih osam reprezentativnih utakmica obe ekipe su postigle gol.

Antonio Nusa mogao bi da bude jedan od igrača koji će napraviti razliku, iako su četiri od njegovih poslednjih pet golova za reprezentaciju bila drugi pogodak na meču. Norveška nikada nije izgubila utakmicu u kojoj je Nusa bio strelac, uz sedam pobeda i jedan remi.

Danska će u ovom susretu računati na Pjera-Emila Hojbjerga, koji bi tokom ovog reprezentativnog ciklusa mogao da upiše 100. nastup za nacionalni tim. Šest od njegovih poslednjih sedam golova za Dansku bili su prvi na utakmici, a njegova reprezentacija nikada nije izgubila kada je bio strelac, uz devet pobeda i dva remija.

Norveška će biti bez Aleksandera Serlota, dok Danska ne može da računa na povređenog Vilijama Osulu. Uprkos lošijem međusobnom skoru, Norveška u ovaj duel ulazi sa znatno boljom trenutnom formom, pa je pobeda domaćina logičan izbor za kladioničare.

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