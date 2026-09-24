GOLEADA U LINCU: Pala su neverovatna 23 gola na četiri poslednja međusobna susreta - skoro šest po utakmici
Posle neuspeha u borbi za plasman u Ligu A u martu 2025. godine, Austrija ponovo kreće po isti cilj, a prva prepreka biće Izrael, koji je prošle godine ispao iz najjačeg ranga Lige nacija.
Austrija je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu stigla do osmine finala, gde je izgubila od potonjeg šampiona Španije sa 0:3. Taj poraz koji je bio očekivan je produžio seriju bez pobede na tri utakmice, uz jedan remi i dva poraza. Pre toga je tim Ralfa Rangnika imao samo jedan poraz u 12 mečeva, uz 10 pobeda i jedan remi.
Poslednji put Austrija je bila bez pobede u tri uzastopne utakmice tokom prethodnog izdanja Lige nacija, kada je u baražu za opstanak poražena od Srbije ukupnim rezultatom 1:3. Ipak, kod kuće je Rangnikov tim veoma uspešan, pošto je neporažen u poslednjih 14 utakmica, uz 11 pobeda i tri remija. U pet od tih pobeda Austrija je postigla najmanje tri gola.
Izrael, s druge strane, trenutno ima najduži niz bez poraza od septembra 2022. godine, pošto je u poslednja četiri meča zabeležio dve pobede i dva remija. Poslednji rezultat bila je pobeda od 1:0 protiv Albanije u prijateljskoj utakmici u junu. Međutim, u takmičarskim mečevima situacija je znatno lošija, jer je Izrael u poslednja četiri takva susreta primio čak 14 golova, uz jednu pobedu i tri poraza.
Selektor Ran Ben Šimon pokušaće da popravi probleme u odbrani i vrati reprezentaciju na put ka Ligi A, a ova utakmica mu pruža priliku da prvi put od dolaska na funkciju u maju 2024. godine poveže četiri uzastopna gostovanja bez poraza.
Poslednja četiri međusobna susreta donela su više od 3,5 golova, a obe selekcije su u tom periodu ostvarile po dve pobede. Poslednji put sastale su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u novembru 2021. godine, kada je Austrija slavila sa 4:2.
Zanimljivo je da je svih poslednjih osam golova na utakmicama Austrije postignuto posle 35. minuta, dok je u 14 od poslednjih 16 njenih mečeva pobedila ekipa koja je prva zatresla mrežu. Kada je reč o Izraelu, na poslednjih osam takmičarskih utakmica dolazilo je više od 2,5 golova, a svih poslednjih šest njegovih golova postignuto je u drugom poluvremenu.
Kristof Lang mogao bi da debituje za Austriju na stadionu svog LASK-a u Lincu, pošto je odlično započeo sezonu, a poslednja četiri gola postigao je pre 30. minuta. Kod Izraela se izdvaja Oskar Gluh, koji je postigao pobedonosni gol protiv Albanije, a u sva tri naredna meča u kojima je bio strelac njegov Ajaks je ubedljivo slavio.
U sastavu Austrije ovoga puta nema više igrača koji su bili deo reprezentacije na nedavnom Svetskom prvenstvu, među njima su David Alaba i rekorder po broju golova Marko Arnautović, koji se u međuvremenu oprostio od reprezentativnog fudbala. Izrael će biti bez veziste Nete Lavija, koji je igrao protiv Albanije.
NAŠ TIP: 4+ (⬇kvota 2,22⬇)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
23. 09. 2026. u 10:46
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg sigurica tiketa sa dve realne kvote
23. 09. 2026. u 09:58
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
23. 09. 2026. u 09:36
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)