GOLEADA U LINCU: Pala su neverovatna 23 gola na četiri poslednja međusobna susreta - skoro šest po utakmici

Posle neuspeha u borbi za plasman u Ligu A u martu 2025. godine, Austrija ponovo kreće po isti cilj, a prva prepreka biće Izrael, koji je prošle godine ispao iz najjačeg ranga Lige nacija.

Foto: AP Photo/Greg Bull

Austrija je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu stigla do osmine finala, gde je izgubila od potonjeg šampiona Španije sa 0:3. Taj poraz koji je bio očekivan je produžio seriju bez pobede na tri utakmice, uz jedan remi i dva poraza. Pre toga je tim Ralfa Rangnika imao samo jedan poraz u 12 mečeva, uz 10 pobeda i jedan remi.

Poslednji put Austrija je bila bez pobede u tri uzastopne utakmice tokom prethodnog izdanja Lige nacija, kada je u baražu za opstanak poražena od Srbije ukupnim rezultatom 1:3. Ipak, kod kuće je Rangnikov tim veoma uspešan, pošto je neporažen u poslednjih 14 utakmica, uz 11 pobeda i tri remija. U pet od tih pobeda Austrija je postigla najmanje tri gola.

Izrael, s druge strane, trenutno ima najduži niz bez poraza od septembra 2022. godine, pošto je u poslednja četiri meča zabeležio dve pobede i dva remija. Poslednji rezultat bila je pobeda od 1:0 protiv Albanije u prijateljskoj utakmici u junu. Međutim, u takmičarskim mečevima situacija je znatno lošija, jer je Izrael u poslednja četiri takva susreta primio čak 14 golova, uz jednu pobedu i tri poraza.

Selektor Ran Ben Šimon pokušaće da popravi probleme u odbrani i vrati reprezentaciju na put ka Ligi A, a ova utakmica mu pruža priliku da prvi put od dolaska na funkciju u maju 2024. godine poveže četiri uzastopna gostovanja bez poraza.

Poslednja četiri međusobna susreta donela su više od 3,5 golova, a obe selekcije su u tom periodu ostvarile po dve pobede. Poslednji put sastale su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u novembru 2021. godine, kada je Austrija slavila sa 4:2.

Zanimljivo je da je svih poslednjih osam golova na utakmicama Austrije postignuto posle 35. minuta, dok je u 14 od poslednjih 16 njenih mečeva pobedila ekipa koja je prva zatresla mrežu. Kada je reč o Izraelu, na poslednjih osam takmičarskih utakmica dolazilo je više od 2,5 golova, a svih poslednjih šest njegovih golova postignuto je u drugom poluvremenu.

Kristof Lang mogao bi da debituje za Austriju na stadionu svog LASK-a u Lincu, pošto je odlično započeo sezonu, a poslednja četiri gola postigao je pre 30. minuta. Kod Izraela se izdvaja Oskar Gluh, koji je postigao pobedonosni gol protiv Albanije, a u sva tri naredna meča u kojima je bio strelac njegov Ajaks je ubedljivo slavio.

U sastavu Austrije ovoga puta nema više igrača koji su bili deo reprezentacije na nedavnom Svetskom prvenstvu, među njima su David Alaba i rekorder po broju golova Marko Arnautović, koji se u međuvremenu oprostio od reprezentativnog fudbala. Izrael će biti bez veziste Nete Lavija, koji je igrao protiv Albanije.

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