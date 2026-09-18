CRNO IM SE PIŠE! Bajern gazi sve pred sobom, u Minhenu su uvek poklon dana

Fudbaleri Bajerna otvaraju četvrto kolo nemačke Bundeslige duelom protiv Union Berlina.

Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Sve osim ubedljive pobede domaćina smatralo bi se prvorazrednom senzacijom, s obzirom na trenutnu formu, tradiciju i ogromne probleme sa sastavom u taboru gostiju.

Bajern Minhen pod vođstvom Vinsenta Kompanija uspešno je započeo novu sezonu i drži korak u vrhu tabele. Nakon tri odigrana kola Bavarci su neporaženi sa sedam osvojenih bodova – zabeležili su pobede nad Štutgartom (5:1) i Elversbergom (2:1), uz jedan neočekivani remi bez golova protiv Šalkea.

Kompani za ovaj meč ima dodatni razlog za optimizam jer se u sastav nakon oporavka vraća krilni napadač Serž Gnabri, dok je Luis Dijaz pokazao izuzetnu golgetersku formu na treninzima ove nedelje. Poseban motiv imaće najbolji strelac tima Hari Kejn, kome nedostaje samo jedan pogodak kako bi stigao do jubilarne cifre od 100 golova u Bundesligi.

Sa druge strane, Union Berlin pod komandom Maura Lustrinelija proživljava izuzetno težak start sezone i trenutno zauzima razočaravajuće 16. mesto na tabeli. Nakon startnog remija sa Ajntrahtom (3:3), "Gvozdeni" su vezali dva teška poraza – prvo ih je deklasirao Bajer Leverkuzen sa 4:0, da bi prošlog vikenda na domaćem terenu pretrpeli poraz od Šalkea rezultatom 3:1.

Pored loše forme, Lustrineli se suočava sa pravom kadrovskom katastrofom pred put u Minhen. Zbog povreda i infekcija van stroja je čak pet važnih fudbalera: Andrej Ilić, Marvin Fridrih, Oliver Berk, Josip Juranović i Stenli Nsoki.

Tradicija je apsolutno nemilosrdna prema gostima iz prestonice. Union Berlin je jedini aktivni bundesligaš koji nikada u istoriji nije osetio slast pobede protiv Bajerna. U dosadašnjih 15 međusobnih okršaja, Minhenjani su slavili 10 puta, dok je 5 mečeva završeno nerešeno. Poslednji duel na Alijanc areni u martu ove godine završen je rutinskim trijumfom Bajerna od 4:0.

Statistički podatak koji posebno privlači pažnju kladioničara jeste efikasnost na domaćem terenu petkom – devet od poslednjih deset Bajernovih prvenstvenih utakmica odigranih ovim danom kod kuće završeno je pobedom Bavaraca sa najmanje tri gola razlike.

Pobeda Bajerna uz najmanje četiri gola na meču je više nego izvesna, a ko voli kombinacije može da proba da Hari Kejn postiže gol na meču.

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