KOMO MOŽE DO POBEDE NA DEBIJU: Lajpcig ima ozbiljne probleme u gostima
Komo je prošle sezone napravio veliki podvig osvajanjem četvrtog mesta u Seriji A, i to tek u drugoj sezoni posle povratka u elitu.
Ekipa koju predvodi Sesk Fabregas sada ima priliku da debi u Ligi šampiona započne pobedom protiv RB Lajpciga.
Samo šampion Inter je u prošlom prvenstvu izgubio manje utakmica od Koma, a italijanski tim je pokazao da ne namerava da se zadovolji dosadašnjim uspehom. U prva tri meča ove sezone osvojio je sedam bodova, a posebno je impresivno što su sve te utakmice odigrane na gostovanjima.
Komo će zato sa zadovoljstvom dočekati povratak na domaći teren, gde je u poslednjih šest utakmica sačuvao mrežu čak četiri puta. Pobeda nad veoma cenjenim Napolijem na početku sezone dodatno je podigla samopouzdanje domaćina, koji ima razloga da veruje da može da savlada i Lajpcig.
Nemački tim je prošle sezone završio na trećem mestu u Bundesligi, ali na gostovanjima ima ozbiljne probleme. Lajpcig je izgubio četiri od poslednjih šest utakmica van svog terena, a na poslednja tri gostovanja u prvenstvu primio je čak 11 golova.
Poslednji u nizu bio je poraz od Verdera u Bremenu rezultatom 3:1, iako je Lajpcig stvorio više prilika. Ipak, nestabilnost nemačkog tima na strani daje Komo dobru priliku da dođe do pobede.
Za opreznije predlažemo igru GG - iako "jezerdžije" imaju četiri sačuvane mreže na šest poslednjih utakmica kod kuće, dva puta su igrali protiv osetno slabijih ekipa, a dva puta su igrali bunker. Jasno je da Lajpcig ima jači tim od Pize i parme, a ni Komo se neće braniti sa devetoricom, kao protiv Napolija i Intera.
NAŠ TIP: GG (1,47)
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