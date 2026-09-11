ŠTETA BEZ NAPLATE: Zapalili su automobil komšiji, ali izgoreo je i vaš, evo šta dalje

U POSLEDNjIH nekoliko meseci svedoci smo crne serije na ulicama srpskih gradova - automobili gore gotovo svakodnevno. Bilo da je reč o bizarnim kvarovima, nemaru ili namernim podmetanjima požara i obračunima, vatrene stihije gutaju četvorotočkaše na parkinzima.

Foto: Mang Kelin / Alamy / Profimedia

Na parkingu u Ulici Jurija Gagarina, 1. septembra izgorelo je čak 10 automobila, a mesecima unazad paljena vozila širom Srbije.

Kolateralna šteta

Najgora noćna mora svakog vozača jeste to što može postati "kolateralna šteta" - da mu automobil izgori samo zato što je bio parkiran pored vozila koje je planulo ili pored zapaljenog kontejnera, piše Telegraf.rs.

Ako imate kasko osiguranje, mirno spavate. Ali, šta se dešava ako nemate kasko? Da li u Srbiji uopšte možete da naplatite štetu u ovim situacijama ili ste prepušteni sami sebi?

Namerno podmetanje požara je najgori mogući scenario po vlasnika, koji ni kriv ni dužan ostane bez automobila.

Ukoliko je neko namerno zapalio automobil vašeg komšije (zbog osvete, duga ili čistog vandalizma), a vatra se proširila i uništila i vaše vozilo, pravna borba bez kaska je izuzetno teška i neizvesna.

Gde je problem?

Obavezno osiguranje (AO polisa) vlasnika zapaljenog automobila ovde ne pomaže, jer on nije kriv za požar - on je takođe žrtva krivičnog dela.

Jedini spas: Naplata štete je moguća samo ako policija uhvati piromana. Kada se počinilac identifikuje i osudi, vi protiv njega podnosite imovinsko-pravni zahtev u krivičnom postupku ili ga tužite u posebnoj parnici.

Gorka realnost: Čak i ako dobijete sudsku presudu, najveća prepreka je takozvana "naplativost". Ukoliko osuđeni piroman nema zvanične prihode, nekretnine ili imovinu na svoje ime, izvršitelji nemaju od čega da naplate vašu štetu. U tom slučaju, presuda ostaje samo "mrtvo slovo na papiru".

(Telegraf)