SLAVIJA PREKIDA POST? Lens nije pobedio ni na jednom od poslednjih 13 gostovanja u kontinentalnim takmičenjima
Nema dvojke u Pragu!
Slavija Prag je prošle sezone osvojila domaće prvenstvo sa osam bodova prednosti, a ni u aktuelnoj sezoni još nije doživela poraz. Ipak, na evropskoj sceni češki tim već dugo ne uspeva da napravi ozbiljniji rezultat, pošto je bez pobede u Ligi šampiona čak 17 utakmica.
Ekipa Jindriha Trpišovskog je u prošlogodišnjoj ligaškoj fazi osvojila svega tri boda, pa će sada imati veliku želju da popravi taj učinak. Na startu je čeka Lens, koji je razočaravajuće započeo sezonu u Ligi 1, nakon što je prethodno savladao Pari Sen Žermen u Trofeju šampiona.
Od tog trijumfa, „krvavo-zlatni“ su osvojili samo tri boda u tri prvenstvena meča, uz poraze od Strazbura i Lorijena. Ni putovanja u Evropi im ne idu naruku, jer Lens nije pobedio ni na jednom od poslednjih 13 gostovanja u kontinentalnim takmičenjima.
Oba tima imaju problema kada se nađu na evropskoj sceni, pa remi deluje kao veoma zanimljiva opcija. Dodatni razlog je činjenica da je Lens nerešenim rezultatom završio prve utakmice u poslednje četiri evropske kampanje.
Za opreznije predlažemo dvoznak, bez dvojke, koji sasvim lepo plaća.
NAŠ TIP: 1X (1,50)
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