"VIJETNAMSKI PREDSEDNIK JE STAVIO KAO PRVU VEST SUSRET SA MNOM U PARIZU" Vučić: To je čudesna zemlja, Srbiju doživljavaju kao prijatelja

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je u svom obraćanju i o odnosu Srbije i Vijetnama.

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- Meni je juče bilo posebno drago što sam dobio čestitke, vidim da je vijetnamski predsednik to stavio kao prvu vest susret sa mnom u Parizu. Vijetnam je jedna ogromna zemlja, čudesna zemlja. Oni Srbiju doživljavaju kao istinskgo prijatelja ali i cene naše rezultate.