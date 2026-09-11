Politika

VUČIĆ O USPESIMA SRBIJE I PROSPERITETU: Država se vodi velikim snovima, radom i čuvanjem mira

V.N.

11. 09. 2026. u 12:37

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PREDSEDNK Vučić govorio je o uspesima Srbije

ВУЧИЋ О УСПЕСИМА СРБИЈЕ И ПРОСПЕРИТЕТУ: Држава се води великим сновима, радом и чувањем мира

Foto: Printskrin/TV Pink

- Morate da imate velike snove, da visoko postavljate lestvicu. Da ne odustajete od svojih ideja. Državu nije jednostavno voditi. Sve je u radu i da očuvate mir i stabilnost. Po platama možemo da se pohvalimo, ali ne i po nivou obrazovanja. Da smo snažnije reagovali ne bismo dopustili takvu anarhiju i razaranje naše budućnosti. U celoj Evropi nema nijedne zemlja koja je ušla u prvih 10 po PISA testovima - rekao je Vučić.

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