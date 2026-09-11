VUČIĆ O USPESIMA SRBIJE I PROSPERITETU: Država se vodi velikim snovima, radom i čuvanjem mira

PREDSEDNK Vučić govorio je o uspesima Srbije

Foto: Printskrin/TV Pink

- Morate da imate velike snove, da visoko postavljate lestvicu. Da ne odustajete od svojih ideja. Državu nije jednostavno voditi. Sve je u radu i da očuvate mir i stabilnost. Po platama možemo da se pohvalimo, ali ne i po nivou obrazovanja. Da smo snažnije reagovali ne bismo dopustili takvu anarhiju i razaranje naše budućnosti. U celoj Evropi nema nijedne zemlja koja je ušla u prvih 10 po PISA testovima - rekao je Vučić.