PLAŠIM SE DA ĆE STVARI IĆI SAMO NA GORE: Vučić otkrio šta bi mogao da bude izlaz iz teške globalne situacije
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se iz Palate Srbija, gde analizira nove mere za poboljšanje životnog standarda građana, govori o stanju u energetici i povećanju plata u javnom sektoru.
"Izlaz iz ove situacije je da neko prekine rat između SAD i Irana i Rusije i Ukrajine. Uzroci nisu otklonjeni. Plašim se i sa svim ovim što Huti rade, stvari ići samo na gore. Velike probleme imamo. Mi ćemo uskoro biti najjeftinij sa gorivom, mi ćemo se danas odreći 25 posto svojih akciza. Malo koja država želi to. Nema gasa, zatvoreni svi putevi, kanali. I to se oseća u celom svetu. Kako ćemo to da rešavamo... Imali smo bafere velike, mnogo ulagali u našu industriju", naveo je Vučić.
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