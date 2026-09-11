Politika

PLAŠIM SE DA ĆE STVARI IĆI SAMO NA GORE: Vučić otkrio šta bi mogao da bude izlaz iz teške globalne situacije

Новости онлајн

11. 09. 2026. u 12:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se iz Palate Srbija, gde analizira nove mere za poboljšanje životnog standarda građana, govori o stanju u energetici i povećanju plata u javnom sektoru.

ПЛАШИМ СЕ ДА ЋЕ СТВАРИ ИЋИ САМО НА ГОРЕ: Вучић открио шта би могао да буде излаз из тешке глобалне ситуације

Foto: Printskrin/TV Pink

"Izlaz iz ove situacije je da neko prekine rat između SAD i Irana i Rusije i Ukrajine. Uzroci nisu otklonjeni. Plašim se i sa svim ovim što Huti rade, stvari ići samo na gore. Velike probleme imamo. Mi ćemo uskoro biti najjeftinij sa gorivom, mi ćemo se danas odreći 25 posto svojih akciza. Malo koja država želi to. Nema gasa, zatvoreni svi putevi, kanali. I to se oseća u celom svetu. Kako ćemo to da rešavamo... Imali smo bafere velike, mnogo ulagali u našu industriju", naveo je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!

Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!