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EVO KOLIKO ĆE BITI POVEĆANE PENZIJE: Vučić objavio odlične vesti za starije građane

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11. 09. 2026. u 12:29

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstavlja mere za poboljšanje životnog standarda građana.

ЕВО КОЛИКО ЋЕ БИТИ ПОВЕЋАНЕ ПЕНЗИЈЕ: Вучић објавио одличне вести за старије грађане

Foto: Printskrin/TV Pink

Predsednik kaže da su penzije rasle 140 odsto, a realno su uvećane za 57,8 odsto.

"Za taj procenat realno penzioneri žive bolje. Prosečna penzija 2012. godine je bila 204 evra, danas je prosečna 486 evra. I imali smo jednokratna davanja za penzionere, u skladu sa visinom penzija. Mi smo gledali švajcarsku formulu, da ne uzgrozimo nikoga, a da penzije prate plate, zato što razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima. Penzije će od 1. decembra porasti za 7,5 odsto. Dakle za one koji imaju penziju 40000 penzija će biti 43000. Za one koji imaju 50000 biće 53750 dinara. Za one koji imaju 30000 biće 32500", rekao je on.

Foto: Printskrin/TV Pink

 

Za tri dana kreće isplata od 20.000 do 35000 dinara, i od 22. kreće isplata dodatnih 6000 dinara, saopštio je Vučić.

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