"SRBIJA ČVRSTO BRANI DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM U CELINI" Đurić: NJegova izjava mora hitno da bude razjašnjena

MINISTAR spoljnih poslova u tehničkoj Vladi Marko Đurić izjavio je danas da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini, upozorivši da izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske, jednog od entiteta BiH, predstavljaju ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti.

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- Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini - naveo je Đurić na društvenoj mreži Iks.

On je ukazao da je ministar odbrane BiH Zukan Helez javno pozvao na ukidanje entiteta zagarantovanog Dejtonskim sporazumom.

- Takav jezik zvaničnika odgovornog za oružane snage posebno je opasan: dovodi u pitanje ustavni poredak, podstiče strah i rizikuje dalju eskalaciju. Njegova izjava mora hitno da bude razjašnjena - poručio je Đurić.

On je pozvao međunarodnu zajednicu da nedvosmisleno odbaci svaku pretnju miru, stabilnosti i poretku uspostavljenom Dejtonskim sporazumom, bez obzira na to odakle dolazi.

#Serbia firmly defends the #Dayton Peace Agreement in its entirety.#BiH Defence Minister Zukan Helez has publicly called for abolishing an entity guaranteed by Dayton, adding: “We know what to do afterward.”



Such language from the official responsible for the armed forces is… — Marko Đurić (@markodjuric) September 10, 2026

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine je, govoreći o Republici Srpskoj, pozvao na njeno ukidanje.

- Pozivam međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja ove 'genocidne paradržavne tvorevine', a mi znamo šta nam je činiti nakon toga - rekao je Helez.