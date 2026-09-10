VUKOVI PREDSTAVILI TIM: U novoj sezoni na četiri fronta

Vaterpolo klub Novi Beograd predstavio je tim za novu sezonu, u kojoj će se takmičiti na četiri fronta.

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Novobeograđani će igrati u Regionalnoj ligi, domaćem prvenstvu i Kupu Srbije, kao i u kvalifikacijama za Ligu šampiona, uz ambiciju da se u svim takmičenjima bore za vrh.

Novi trener Novog Beograda Zoran Bajić će u sezoni 2026/27 računati na 18 igrača, među kojima su Milan Glušac, Vladimir Glišović, Luka Jelačić, Marko Dimitrijević, Miloš Ćuk, Viktor Urošević, Miroslav Perković, Nikola Nikolov, Nikola Kojić, Andrija Korać, Vasilije Martinović, Kristijan Šulc, Danilo Rajević, Nils Hofmajer, Luka Pajić, Uroš Munćan, Matijaš Mesaroš i Nika Susišvili.

U stručnom štabu Novog Beograda pored Bajića nalaze se još i Aleksandar Papić, Zoran Mijlakovski, Branislav Jerković i Mladen Marinković.

- Zadovoljstvo je i čast što sam trener Novog Beograda. Spremamo se od 27. jula, a bazične pripreme su odrađene na zavidnom nivou. Pre dva dana priključili su nam se reprezentativci posle povratka sa Mediteranskih igara. Čestitam im na igrama i dobrom rezultatu - rekao je Bajić.

On je dodao da je ekipa sada kompletna i spremna za prvi veliki izazov - tradicionalni Memorijalni turnir "Vlaho Bato Orlić", na kojem će Novi Beograd biti domaćin od 11. do 13. septembra.

- Turnir će nam poslužiti kao uvertira za ono što nas očekuje, a to su kvalifikacije za Ligu šampiona. Vaterpolski nam je nedostajalo vremena da se uigramo jer su reprezentativci došli pre dva dana, ali mislim da će brzo ući u sve koncepcijski i da ćemo brzo doći u takmičarsku formu kada to bude najpotrebnije - izjavio je Bajić.

Vaterpolista Novog Beograda Miloš Ćuk ocenio je da se ekipa značajno promenila u odnosu na prošlu sezonu.

- Dodatno smo se podmladili i ima puno novih igrača. Jedno je sigurno, radimo veoma kvalitetno poslednjih sedam nedelja i verujem da će sve biti kako treba i da ćemo pružati dobre partije - poručio je Ćuk.

On je naveo da će ekipi biti potrebno određeno vreme za uigravanje, ali da očekuje da će Novi Beograd za desetak dana biti u pravoj formi.

- Sigurno da će nam trebati malo vremena da se uigramo i upoznamo međusobno, ali s obzirom na to kakav rad imamo, ne verujem da će izostati rezultati. Poželeo bih da nas malo zaobiđu povrede, sa kojima imamo poslednjih sezona puno tegoba - rekao je vatepolista Novog Beograda.

Ćuk je istakao i da mu neće predstavljati problem da pomogne mladim igračima da se uklope u ekipu.

- Sve su to kvalitetni momci i kvalitetni vaterpolisti, tako da mislim da će to sve ići vrlo lako i vrlo brzo - izjavio je Ćuk.

Vaterpolista Novog Beograda Vasilije Martinović rekao je da su ambicije Novog Beograda i dalje visoke i da je prvi cilj plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

- Ambicije su iste kao i svake godine što se tiče ovog kluba. Želimo da se plasiramo u grupnu fazu Lige šampiona. Idemo utakmicu po utakmicu, manje-više poznajemo sve protivnike, ali verujemo da ćemo biti najkvalitetnija ekipa na turniru, da ćemo upisati sve tri pobede i kao prvi se plasirati u grupnu fazu Lige šampiona - naveo je Martinović.

Govoreći o Regionalnoj ligi, Martinović je ocenio da je Radnički iz Kragujevca jedan od najvećih rivala Novog Beograda.

- Trenutno je fokus na Ligi šampiona i ne razmišljamo preterano o Regionalnoj ligi. Svakako da znamo sve protivnike, Radnički je tu najkvalitetnija ekipa i sigurno da će biti veoma zanimljivo pratiti mečeve - izjavio je Martinović.

Potpredsednik Novog Beograda Aleksandar Šoštar rekao je da su ambicije kluba identične kao i svih ranijih godina.

- Borba za vrh u svim takmičenjima u kojima igramo. Šta će biti zavisi od mnogo faktora, ali ono što mi budemo mogli da damo, daćemo maksimum i mislim da će mnogi biti iznenađeni šta sve ova ekipa može da uradi - rekao je Šoštar.

Novi Beograd će u kvalifikacijama za Ligu šampiona igrati protiv Oradee, Špandaua i Strazbura.